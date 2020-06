Nikola protiv Tesle

Kompanija "Nikola", proizvođač električnih vozila, ozbiljno prijeti da ugrozi kompaniju "Tesla". Stručnjaci procjenjuju da vrijednost "Nikole" parira vrijednosti etablirane kompanije "Ford".

Špekulanti se klade na veliko da kompanija "Tesla" neće biti jedina uspješna kompanija u budućnosti imenovana po srpskom pronalazaču Nikoli Tesli.

Si-En-Bi-Si piše da su dionice "Nikola korporacije", koja proizvodi vozila na baterije i vodonik, u utorak skočile za više od 20 odsto nedugo po otvaranju.

Kompanija je započela trgovinu 4. juna poslije spajanja sa kompanijom VektoIK, javnom trgovinskom firmom za specijalnu namjenu, a koju vodi bivši potpredsednik "Dženeral Motorsa" Stiven Girski. Dogovor o spajanju je najavljen početkom marta.

Ukoliko se posmatra cijena akcija nakon zatvaranja berze u utorak, "Nikola" vredi više nego "Ford", pokazuju podaci Fakt seta. Procjenjuje se da je vrijednost "Nikole" 28.799 milijarde dolara, dok "Ford" teži 28.794 milijarde.

Dio uzleta vrednosti akcija usledio je nakon što je direktor "Nikole" Trevor Milton najavio datum rezervacija za uzdanicu kompanije - kamion "Bedžer". Njegovom tvitu prethodilo je saopštenje kompanije da će joj trebati partner kako bi se "Bedžer" plasirao na tržište.

Do uzburkavanja vrijednosti akcija "Nikole" dolazi uprkos činjenici da se ne očekuje da kompanija ostvari prihode prije 2021. To, prema pisanju Si-En-Bi-Sija, pokazuje koliko su investitori spremni da ulože u kompanije koje obećavaju vozila budućnosti.

Iako godina još nije gotova i "Tesla" tek treba da ostvari profit, akcije te kompanije ove godine su porasle za čak 127 odsto. I cijene akcija proizvođača ćelija na vodonik, poput "Plag Pauera" i "Blum Enerdžija", skakale su u prošlosti zbog utrkivanja investitora u zelenije oblike energije.

"Nikola", kompanija osnovana 2015. godine, navodi da su dosadašnje porudžbine već u visini od 10 milijardi dolara. Još uvijek, međutim, ostaje da se vidi da li će te porudžbine zaista biti i realizovane.

"Tesla", "Dženeral Motors" i "Ford" još ranije su najavili da planiraju da proizvedu potpuno električne pikapove, ali je nejasno da li će im u dom poduhvatu trebati podrška drugih investitora.

"Nikola" planira da 2021. godine na tržište izbaci "Nikola Tre Class 8 BEV", a zatim i "Nikola Two Class 8 FCEV" u 2023. godini.

Do 2027. godine kompanija planira da proizvede 30.000 kamiona na električni pogon.

We open up reservations for the most bad ass zero emission truck on June 29th. See the @nikolamotor Badger in person at #nikolaworld2020 this year. You'll get to see a real operating truck, not a fake show truck. Expect stamped metal panels, functioning interior w/ hvac, 4x4, etc pic.twitter.com/SkY9zV0bbs