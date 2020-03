Japanski proizvođač automobila sprema novi logo.

Nissanov logo već je registrovan u Velikoj Britaniji, Čileu, Argentini, Peruu i Urugaju i rađen je u minimalističnom stilu.

Mnoge kompanije se i dalje drže jednostavnog 2D logo dizajna, poput kompanija Google, BMW ili Volkswagen.

Kada pogledamo ovo Z ono neodoljivo podsjeća na logo sa 370Z ili 350Z modela.

Nissan files for trademark of new logo https://t.co/V22vNWJUpQ pic.twitter.com/uZrfy2OdGm