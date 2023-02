Nissan tvrdi da "fabrička" potrošnja Toyote RAV4 nije ostvariva u realnim uslovima

Japanski proizvođač smatra da njegov X-Trail e-Power isporučuje uporedivu ekonomičnost i superiorno iskustvo u vožnji.

Nije neuobičajna pojava da automobilske marke ponekad "pecnu" konkurenciju u vezi s podacima vezanim za performanse i potrošnju. Najnoviji primer je Nissan, na čijem se "nišanu" našla Toyota RAV4 Hybrid, i koji tvrdi da su Toyotini podaci oko potrošnje preterani.

Nissan X-Trail e-Power koristi benzinski motor koji služi za punjenje litijum-jonske baterije i po procjeni proizvođača troši 6.1 litar goriva na pređenih 100 kilometara. Poređenja radi, Toyota RAV4 koristi konvencionalni hibridni sistem, koji nominalno troši 4.7 litara na 100 kilometara.

Nissan sugeriše da razlike između ova dva modela, koje se tiču potrošnje, nisu tako velike, kao i da u realnoj eksploataciji sve izgleda drugačije.

"Mislim da su stvari, što se potrošnje tiče, prilično varljive. Ostavićemo vama da uradite test u realnim uslovima. Ipak, sudeći po brojnim testovima RAV4 Hybrida, ne možete ni izbliza da priđete potrošnji od 4.8 litara“, kaže Aleksandar Pećanac, menadžer proizvoda za X-Trail u Nissan Australiji.

Nissan pored toga tvrdi da X-Trail e-Power sistem isporučuje superiorni vozački doživljaj. Po Adamu Robertsonu, zamjeniku direktora Nissanovog tehničkog centra u Evropi, X-Trail se vozi "više kao električni automobil, a iz sopstvenog iskustva s elektromobilima znamo da kupci to vole".

Robertson takođe kaže da električni automobili pružaju najviši nivo zadovoljstva na planu ubrzanja, a to ne važi samo za performantne modele kao što je Porsche Taycan. To važi za sve elektromobile. "Takođe znamo da tradicionalni hibridi pružaju najniži nivo po pitanju zadovljstva u vožnji. Mi smo željeli da im pružimo korisničko iskustvo koje im se sviđa i to utkamo u e-Power“, prenosi "AutoBlog"