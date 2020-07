Njemački sud: Kompanija "Tesla" varala mušterije

Njemački sud donio je presudu u korist kupaca dokazavši da Tesla na određeni način vara svoje mušterije.

Neprofitna organizacija prikupila je određeni broj dokaza i u Minhenu podnijela tužbu protiv američke kompanije Tesla povodom njihovog autopilota, jer su mušterijama obećavali stvari koje oni ne dobijaju kupovinom automobila.

Kako stoji u njihovom saopštenju, Tesla je kupcima obećala razvijanje autopilota da može da vozi gradskim ulicama do kraja 2019. godine, a to se nije dogodilo još uvijek, iako je jul 2020. godine.

Sud u Minhenu je Tesli zabranio korišćenje termina "autonomna vožnja" i "autopilot" u svojim reklamama i na svom sajtu, pošto još uvijek nisu razvili tu tehnologiju.

Povodom toga se oglasio i prvi čovjek američke kompanije Ilon Mask, naravno, putem svog "Tviter" profila.

Tesla Autopilot was literally named after the term used in aviation. Also, what about Autobahn!?