Nova G klasa je konačno tu i nema konkurencije

Nakon višemjesečnih najava i nebrojenih špijunskih snimaka, u srcu američke autoindustrije predstavljena je nova generacija Mercedesove G klase.

Jedan od najdugovječnijih modela na tržištu time će konačno otići u "penziju", a njega će nakon četiri uspješne decenije zamijeniti ista ta G klasa, ali u potpuno novom ruhu. Malo je reći da je G klasa zadržala svoj DNA, ona je na najbolji način ušla u novi milenijum i pritom iskoristila sve dostupne tehnologije da bude još bolja.

U Mercedesu su posebno ponosni na novu G klasu za koju kažu da je u top formi. Prevedeno, to znači da su uvjereni da nezavisno od o podloge i uslova rada ovo, prije svega terensko vozilo impresionira performansama, najnaprednijim sistemima za pomoć pri vožnji, izvrsnom upravljivošću i sigurnošću, te kao takvo nema prave konkurencije.

Rad na razvoju nove G-klase bio je vrlo izazovan za tim.

"Dodatno poboljšati ikonu kao što je G klasa u tehnološkom smislu bio je istovremeno veliki izazov, ali i nova mogućnost za napredak. Svaki dio i svaki šraf temeljno su i pomno pregledani", objašnjava dr. Gunar Gitenke, rukovodilac Odjela grupe terenskih proizvoda kompanije Mercedes-Benz.

"Pored karoserije, posebno smo bili usmjereni na povećanje krutosti vozila i veze između vješanja i pogonskog sklopa pomoću okvira šasije", dodao je on.

U pogledu dizajna nije se ništa prepustilo slučaju. "Kutijasti" potpis od G klase je učinio dizajnersku ikonu, pa je bilo logično da se zadrži taj adut. Posebno je vidljiv u detaljima kao što su kvake vrata, svjetla, izbačeni žmigavci ili sam zvuk zatvaranja vrata te minimiziranje zazora između pojedinih dijelova.

Konkretni podaci kažu i da je nova generacija 53 mm duža i 121 mm šira. Markantno, ali možda i malo previše za vožnju terenskim putevima. Utješno je što je masa pala za prosječno 170 kg.

Unutrašnjost nudi posve novi osjećaj. Iako su zadržani prepoznatljivi detalji poput rukohvata ispred vozača i visok nivo luksuza, interijer je sada izveden u skladu s aktuelnim trendovima. Osnovna oprema uključuje analogne instrumente, a opcijski se nudi, kao u novoj E- i S-klasi, digitalna ploča s instrumentima i centralni ekran iznad centralne konzole kao dva 12,3-inčna ekrana.

Rast dimenzija i pametna arhitektura osigurali su dodatni prostor. Tako je prostor za noge sprijeda povećan za 38 mm, a straga za čak 150 mm. Više je prostora i za ramena, i to do 38 mm, dok plus u predjelu laktova iznosi do 68 mm. Ne treba napominjati da će standardna oprema uključivati grijanje sjedala sprijeda i sa zada, te električno upravljanje, dok će masaža i klimatizacija biti opcija.

Ali ono bitno je ipak da se G klasa ponaša još bolje u terenskim uslovima, dok je na cesti hitrija, dinamičnija i udobnija od prethodnika. G zahvaljujući klasičnom okviru šasije, tri 100-odstotne blokade diferencijala i redukcijom raspona stepena prenosa,+ zadržava status klasičnog terenca.

Novo je i vješanje, nezavisno prednje s dvostrukim ramenima u kombinaciji s krutom zadnjom osovinom, razvijen u saradnji s AMG-om. Službeni brojevi kažu da je sposobnost penjanja na nagibe do 100 % na prikladnim površinama, visina od tla između osovina povećana je na 24,1 cm, a najveća dubina za prolazak kroz vodu i blato na 70 cm. Zagarantovana je i stabilnost kod bočnog nagiba do 35 stepeni te silazni kut od 30 i pristupni ugao od 31 stepen.

Opcija Dynamic Select za novu G klasu je dostupna s do pet različitih načina vožnje. Među njima je i G mode, a koji se uključi čim se aktivira blokada diferencijala ili redukcija.

G500 pokreće moćni 4-litarski V8 s dvostrukim turbopunjačem i maksimumom od 422 KS i 610 Nm. Opremljen novim 9G TRONIC prema tvorničkim podacima troši 11,1 l/100 km.

Nova G klasa na tržište dolazi u maju, a već sada je poznato da će na njemačkom tržištu biti dostupna po osnovnoj cijeni od 107.040,50 evra.