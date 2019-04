Nova Mazda 3 osvojila nagradu za dizajn Red Dot

Potpuno nova Mazda 3 je osvojila nagradu "Red Dot: Best of the Best“ na dodjeli nagrada za dizajn Red Dot 2019. godine.

Najveće priznanje takmičenja se dodjeljuje proizvodima čiji dizajn se smatra istinski revolucionarnim i vizionarskim. Kompakt nove generacije se pridružuje rastućoj listi nagrađivanih Mazdinih modela dizajniranih prema filozofiji Kodo: Soul of Motion.

Izražavajući japansku estetiku u jednostavnom obliku, dizajneri nove Mazde 3 su eliminisali takozvane karakterne linije tako da paneli karoserije oslikavaju okolinu. Pristup "manje je više" je primijenjen na cijelom automobilu. Komponente kao što su prednja i zadnja svjetla imaju čist stil bez nepotrebnih elemenata.

“Ljepota kroz smanjivanje elemenata je ključni princip dizajna Mazde 3”, objašnjava Yasutake Tsuchida, glavni dizajner novog modela. "Ali to je više od minimalizma. Stvaranje takvog čistog dizajna zahtjeva mnogo truda i poboljšanja kroz pokušaje i greške. I to je nešto za šta vjerujemo da može da bude stvoreno samo ljudskim rukama naših stručnjaka za gline", rekao je.

Međunarodni žiri je izabrao manje od 100 proizvoda za nagradu “Best of the Best” iz više od 5.500 prijava koje su primljene iz 55 zemalja. Kriterijumi za izbor su inovacija, funkcionalnost, ergonomija i dugovječnost. Mazda i ostali dobitnici će nagrade dobiti 8. jula na svečanoj dodjeli nagrada Red Dot 2019. u teatru Aalto u Esenu. Nova Mazda 3 će se pridružiti izložbi "Design on Stage" nagrađenih proizvoda u Red Dot dizajnerskom muzeju Esen i predstaviti Redbook Dotbook, web sajt i dizajn aplikacije.

“Osvajanje 'Red Dot: Best of the Best' nagrade je posebna čast, jer vrlo malom procentu prijavljenih se ukaže ova prilika. To je zasluženo priznanje za divno dizajnersko dostignuće i dokaz da su nagrađene kompanije među najboljima u dizajnu", kaže dr. Peter Zec, osnivač i izvršni direktor kompanije Red Dot.

Ovo je sedma nagrada Red Dot do sada za Mazdine Kodo modele nakon MX-5 RF 2017, MX-5 soft top, CX-3 i Mazde 2 (sve u 2015. godini) kao i prethodne generacije Mazde 3 (2014) i Mazde 6 (2013).

(Mazda / Klix.ba)