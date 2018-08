Nova automobilska senzacija stiže iz Vijetnama

Na listi zemalja u kojima se proizvode luksuzni automobili uskoro će se naći još jedna - Vijetnam. Tamo je prošle godine osnovana je kompanija VinFast, koja će svoje prve modele izložiti na sajmu automobila u Parizu u oktobru. U pitanju su limuzina i SUV koje je dizajnirao proslavljeni italijanski studio Pininfarina.

Kako navode iz VinFasta, "vodeće svjetske kompanije za projektovanje, inženjering i proizvodnju uključene su u projekt" kako bi vijetnamski auto brend postao konkurentan na globalnoj sceni. Tvrde da žele da ponude pristupačne modele.

"Imamo resurse i motivaciju da postanemo veliki igrači globalne automobilske industrije", izjavio je izvršni direktor VinFasta Džejms Deluka.

Prodaja prvih modela u Vijetnamu bi trebalo da krene u septembru 2019. godine, dvije godine nakon što je VinFast započeo gradnju savremene fabrike u gradu Hai Fong.

Vjetnamska kompanija je veoma ambiciozna, pa tako na samom početku, planira godišnju proizvodnju od 100.000 do 200.000 vozila.

Samo nekoliko godina kasnije, već 2025. godine, Vijetnamci predviđaju proizvodnju od 500.000 automobila, među kojima bi trebalo da budu i električni automobili.

New VinFast SUV and saloon to launch at Paris Motor Show https://t.co/d1XfKjF68C #car #carnews #soundproofing pic.twitter.com/NuHEcLABQN