Nova švedska marka širi se Evropom, ovo su joj planovi

​Informacija da je Polestar najavio prodaju novog modela u Evropi ponovo je aktivirala priče o ovoj veoma zanimljivoj marki vezanoj za Volvo, koja proizvodi isključivo električne automobile visoke klase.

Prije svega, pitanje je da li imaju budućnost ili ne. Volvo je prije nekoliko dana objavio da će prestati da finansira razvoj ove marke, ali s objašnjenjem da ona ima blistavu budućnost i pa joj zato više i nije potrebna pomoć takve vrste.

Kako bilo, objavljeno je da se Polestar 4 u Njemačkoj može naručiti po osnovnoj cijeni od 61.900 evra, i to za Long Range Single Motor verziju sa 200 kW/272 KS i dometom do 610 kilometara. Dvostruko snažniji Long Range Dual Motor košta najmanje 69.900 evra i trebalo bi da pređe do 580 kilometara, navodi "Index".

Švedski električni brend, koji pripada Geely Grupi, napravio je veliku pometnju kada je u pitanju predstavljanje novih modela. Polestar 2, crossover limuzina pozicionirana u srednjoj klasi i na tržištu od 2020. godine, do kraja prošle godine prodata je oko 160.000 puta. Uspješan model.

Slijedi Polestar 3, SUV sportskog stila u segmentu luksuzne klase.

Proizvodnja Polestara 3 će uskoro početi u Čengduu u Kini, umjesto u SAD-u. Prva vozila se očekuju u Evropi početkom ljeta. U drugoj polovini godine američka fabrika u Ridžvilu, u Južnoj Karolini, preuzima štafetu i snabdijevaće sjevernoameričko i evropsko tržište Polestarom 3.

SUV dugačak 4.90 metara i dalje se bazira na Volvovom SPA-u 2 (Scalable Product Architecture), dodatno razvijenoj verziji SPA platforme motora sa sagorijevanjem. Integrisana je baterija od 111 kWh koja omogućava domet od preko 600 kilometara. Launch Edition može se naručiti u Austriji i košta 89.900 evra.

Polestar 4, koji stiže ovog ljeta, zatvoriće jaz između Polestara 2 i 3 kao SUV coupé. Međutim, Polestar 4 ne dijeli platformu s Polestarom 3, već se bazira na Geelyjevom SEA-u (Scalable Electric Architecture). Osnovna verzija ima pogon na zadnje točkove i 200 kW/272 KS bi takođe trebalo da prelazi preko 600 kilometara.

U verziji s dva motora dostupna je dvostruko veća snaga. U oba slučaja kapacitet baterije je 102 kWh. Posebna karakteritsika Polestar 4: nema zadnji prozor, nego se unazad gleda pomoću kamere. Model će se u početku proizvoditi u Geelyju, u zalivu Hangzou u Kini, a od sredine 2025. i u Busanu, u Južnoj Koreji.

Iste godine švedska marka na dnevnom redu ima Polestar 5. Elegantna, pet metara dugačka sportska limuzina se usko bazira na studiji Precept prikazanoj 2020. i stoji na drugačijoj, trećoj platformi. Razvijen je u Engleskoj, u potpunosti je napravljen od aluminijuma, u potpunosti se može reciklirati i smatra se prvom Polestarovom "in-house" arhitekturom (800 volti).

Odgovarajući pogon je napravljen u Geteborgu, u Švedskoj. Samo zadnji motor proizvodi enormnih 450 kW. Zajedno s prednjim motorom od 200 kW, Polestar 5 ima impresivnih 650 kW/884 KS i 900 Nm, prenosi "AutoBlog".

