Novi Audi Q3 za 2018.

Novi Audi Q3 će se po pisanju njemačkog Auto Bilda u prodaji naći 2018. godine, a biće nešto veći od sadašnjeg (umjesto 439 imaće 445 cm + međuosovinsko rastojanje produženo na 265 cm), ali i lakši za nekih 50 kg budući da će biti napravljen na MQB platformi.

Takođe se najavljuju i prostranija unutrašnjost i veći prtljažnik (oko 400 litara), a između ostalog se pominju i opciona digitalna instrument tabla i head-up displej.

Treba pomenuti i LED svjetla, brojne bezbjednosne i sisteme asistencije vozaču, kao i smanjenu potrošnju goriva i emisiju CO2.

Što se motora tiče, između ostalog se očekuju 1.5 litarski četvorocilindraš, ali i petocilindrični turbo agregat sa 340-350 ks za Audi SQ3 i sa 400 ks za sportsku RS Q3 verziju.

RS Q3 će u odnosu na standardni Q3 dobiti i atraktivniji eksterijer, veće točkove, sportski podešeno ogibljenje, jače kočnice, sportski izduvni sistem i dotjerani enterijer.

Zanimljive su još dvije verzije, i to Q3 sa plug-in hybrid pogonskim sistemom za 2019. godinu (kombinacija turbo agregata i elektromotora sa ukupno 220 ks i autonomijom od 50 km u elektro modu), kao i potpuno električna varijanta sa dometom od oko 300 km.

U vezi sa mjestom proizvodnje, treba podsjetiti na vijest iz prošle godine u kojoj se kaže da će se nova generacija gradskog modela A1 od 2018. godine proizvoditi u Seatovoj Martorell fabrici u Španiji, za razliku od sadašnje generacije A1 koja se pravi u VW fabrici u Briselu. To će dovesti i do povećanja broja zaposlenih u fabrici u Španiji, ali i do prebacivanja proizvodnje Audija Q3 iz Martorella u Audi fabriku Györ u Mađarskoj.

(Autoblog)