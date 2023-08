Novi BAC Mono (FOTO)

Kao što je nedavno i najavio, britanski BAC (Briggs Automotive Company) na Nedjelji automobila u Montereju prikazuje novi BAC Mono modelske godine 2024.

U pitanju je sportski automobil sa jednim sjedištem, pri čemu BAC kaže da je konstruisan da pruži pravo vozačko iskustvo za volanom.

BAC tvrdi da će Mono i dalje zadržati "legendarne blistave performanse, snagu i atribute upravljanja", kao i da novi automobil dodaje "novu dimenziju" i jača "uzlaznu putanju brenda ultra luksuznog stila života".

The new BAC Mono has been unveiled! Liverpool's single-seat supercar gets more power and new look, with a turbo version due in 2024 https://t.co/yEZ07Aabup pic.twitter.com/xbAlXDuE6O