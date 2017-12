Novi BMW i8 Roadster i Coupe

Novi BMW i8, sportski automobil budućnosti, dostupan je u dvije verzije - i8 Roadster i novi BMW i8 Coupe. Oba plug-in hibridna modela sadrže dodatno razvijenu BMW eDrive tehnologiju, koja omogućava duži domet i više vremena u čisto električnom modu.

Novi BMW i8 Roadster je automobil koji pruža vožnju "bez krova" i čija eDrive komanda omogućava praktično bešumnu vožnju, lišenu emisija štetnih gasova, do brzine od 120 km/h. Novi BMW i8 poseduje moćan spoljni dizajn sa elegantno dinamičnom i istegnutom siluetom i vizuelno nižim centrom gravitacije.

Meki krov pokriva veliku površinu i potpuno je električan, otvara se i zatvara veoma tiho, na pritisak dugmeta i to za 15 sekundi prilikom vožnje do 50 km/h. Slaže se u uspravan položaj koji štedi prostor, stvarajući oko 100 litara dodatnog skladišnog prostora iza sjedišta.

Plug-in hibridni pogonski sistem sa strogo optimizovanom BMW eDrive tehnologijom čija je maksimalna snaga elektromotora podignuta za 12 konjskih snagas na 143 konjskih snaga, omogućava vožnju pojačane dinamičnosti i sa primjetno uvećanom autonomijom, lišenom emisija štetnih gasova.

Vožnja samo elektromotorom sada je moguća pri brzini do 105 km/h (ranije 70 km/h). Pritiskom na eDrive dugme čisto električni prag se pomijera do 120 km/h. Što se električnog raspona tiče, on iznosi 53 kilometra za model BMW i8 Roadster i 55 kilometara za BMW i8 Coupe. Kapacitet ćelije litijum-jonske baterije povećan je sa 20 na 34 Ah, dok je ukupan energetski kapacitet povećan sa 7,1 na 11,6 kilovat-sati.

Trocilindarski benzinski agregat i dalje ima 231 konjsku snagu. Što se kombinovane potrošnje benzina tiče, ona iznosi 2,1 l/100 km za BMW i8 Roadster, i 1,9 l/100 km za BMW i8 Coupe.

Novi BMW i8 Roadster kao standardnu opremu ima ekskluzivne aluminijumske točkove veličine 20-inča u „double-spoke“ stilu. Dostupne su i nove E-Copper metalik i Donington Grey metalik spoljne boje za obje verzije. Carpo unutrašnji dizajn zajednički je za oba modela, za BMW i8 Roadster ekskluzivno u boji Ivory White/Black, a za BMW i8 Coupe u boji Ivory White.

Standardna specifikacija za oba modela sadrži Navigacioni sistem Professional, BMW Display Key i kabl za punjenje mod 2. Meni, sa "i drive" sistemom posljednje generacije, dizajniran je kao pločice na kontrolnom ekranu. Opcije obuhvataju BMW Head Up Display sa sadržajem specifičnim za model, nezasljepljujući BMW Laserlight sa BMW Selective Beam svetlom i zvučnim upozorenjem za pješake.

Svjetska premijera modela BMW i8 Roadster održana je na Sajmu automobila u Los Anđelesu u decembru 2017, dok će lansiranje na tržište biti u maju 2018.

(Vrelegume.rs)