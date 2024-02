Novi Bugatti stiže sredinom godine

Bugatti veoma rijetko lansira potpuno novi model. Ne računajući derivate, kompanija je predstavila samo dva modela u eri Volkswagen grupe: Veyron 2005. i Chiron 2016.

Ove godine bi konačno trebalo da vidimo jedan novi Bugatti. Nakon glasina koje kruže po forumima o tome kakav će motor imati novi automobil, sajt Motor1 je kontaktirao kompaniju koja "nije željela da komentariše spekulacije". Međutim, šefica odeljenja za komunikacije Nikol Ože rekla je da će informacije o tome biti objavljene sredinom godine.

Jedina informacija koja je do sada potvrđena je da će novi Bugatti i dalje imati motor sa unutrašnjim sagorjevanjem, ali ne i W16. Čuveni 8.0 litarski "monstrum" sa 4 turbo-punjača se povlači iz upotrebe nakon što su roadster Mistral i model Bolide, namijenjen samo za trkačku stazu, posljednji koji će koristiti ovaj pogonski agregat.

Šta će doći poslije toga? Postoje suprotstavljeni izvještaji jer neki tvrde da će to biti atmosferski 8.3 litarski V16 koji je razvio Cosworth, dok drugi spekulišu da će to biti manji motor, kao što je V12 koji koristii Lamborghini Revuelto ili V8 Volkswagen grupe. Takođe postoji velika mogućnost da će to biti potpuno novi motor.

Šta god da bude, zvaničnici kompanije su potvrdili da će sljedeći Bugatti imati hibridni pogon. Prethodno je izvršni direktor Bugatti-Rimaca, Mate Rimac, rekao da ćemo biti "zaprepašćeni" nasljednikom Chirona. On je dalje napomenuo da će novi model imati "nikada ranije viđene karakteristike" i "jako elektrifikovan" pogonski sklop zasnovan na "veoma atraktivnom motoru sa unutrašnjim sagorevanjem".

Bugatti radi na dizajnu ovog automobila od 2021. Treba napomenuti da je predstojeći hibridni hiperauto bio posljednje vozilo koje potpisuje Ahim Anšajt koji se penzionisao 2023. nakon skoro dvije decenije na čelu Bugatti dizajna.

Frenk Hejl je sada zadužen za crtanje novih Bugatti modela.

Dok je Chiron bio u velikoj mjeri revidirani Veyron, za novi Bugatti se kaže da je baziran na novoj mehaničkoj osnovi. Priča se da bi automobil mogao da bude još ekskluzivniji od svojih prethodnika, koji su pravljeni u seriji od 500 jedinica (Chiron), odnosno samo 450 jedinica (Veyron).

Kako je Mate Rimac nedavno podijelio na Instagramu, novi model je prikazan iza zatvorenih vrata još u novembru 2023. Svjetska javnost će ga vidjeti tokom ove godine, prenosi b92.

