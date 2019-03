Novi Fiat 500 biće električni "urbani Tesla"

Italijanska kompanija potvrdila je da će naredna generacija modela Fiat 500 imati potpuno električni pogon i dolaziće isključivo u toj varijanti.

Podsjetimo da Fiat prodaje 500 još od 2005, a obzirom da je dosta star automobil još uvijek se prodaje relativno dobro. U novoj generaciji on će biti redizajniran i dobiće električni pogon sa baterijama.

"Novi 500, potpuno obnovljen. Novi objekat. Potpuno električni. To je nešto kao urbani Tesla, sa prelijepim stilom. Italianess, dolce vita u električnom automobilu. To je polarna suprotnost od Centoventija ", rekao je direktor marketinga kompanije Fiat i FCA Olivier Francois za Auto Express na sajmu automobila u Ženevi.

Fiat je na sajmu u Ženevi predstavio Centoventi concept, ali nisu saopštili da li će on u produkcijskoj verziji (Panda) i novi Fiat 500 dijeliti neke komponente. Ono što je poznato je da će 500 koristiti arhitekturu koju FCA trenutno razvija.

"To je nova platforma dizajnirana za elektrifikaciju. To čini automobil radikalno drugačijim. To je i dalje 500, iste veličine, iste proporcije, ali to nije isti automobil. To je 500 budućnosti", rekao je Francois.

(CGauto.me)