Novi Golf R debituje 4. novembra

Samo dan nakon predstavljanja Golfa GTI Clubsport sa 300 KS, stiže najava premijere Golfa R. Ekstremna verzija Golfa 8 imaće, prema ranijim najavama, 328 konjskih snaga.

Vozač trka, Taner Faust, objavio je na Tviteru kratki video u kome je otkrio da će novi Golf R biti prikazan javnosti 4. novembra.

Na početku snimka, kojim dominira Volkswagen T-Roc R, vidi se nakratko prednji dio vozila sa svi upaljenim svjetlima, uključujući LED traku koja se prostire čitavom širinom automobila, od fara do fara.

Exciting stuff coming out of Volkswagen R! Can’t wait to see the new Golf R 8 reveal on 11.04.2020!#MissionR pic.twitter.com/Ci4MCUnujG