Novi Lamborghini Urus Performante

​Urus Performante je nova top verzija ovog supersportskog SUV-a italijanske marke, a koji je u odnosu na standardnu verziju ojačan i olakšan.

Dakle, korišćenjem novih elementa od ugljeničnih vlakana (uključujući ivice blatobrana), izduvnim sistemom Akrapovič i drugim izmjenama, ukupna masa je smanjana za 47 kg.

Ističu se elementi od plastike ojačane ugljeničnim vlaknima (hauba, prednji i zadnji branik, spliter, zadnji difuzor...), revidirana aerodinamika, širi trag točkova (+ 16 mm), modifikovano oslanjanje (-20 mm), kao i točkovi od 22 ili 23 inča.

Takođe je dobio novi režim vožnje Rally, koji poboljšava njegovu voznu sposobnost na nestabilnim podlogama kao što su prljavština i pijesak.

Urus Performante ima i crne presvlake od alkantare sa heksagonalnim šavovima, dok su vrata, krovna obloga i nasloni završeni u poboljšanoj specifikaciji Performante.

V8 Biturbo motor je nešto snažniji nego inače (ovdje umjesto 650KS ima 666 KS), dok je maksimalni obrtni moment ostao nepromijenjen na 850 Nm.

Ubrzanje od 0 do 100 km/h traje 3,3 sekunde, a najveća brzina iznosi 306 km/h.

Što se cijene tiče, Urus Performante bi trebalo da košta blizu 300.000 evra, prenosi b92.

