Novi Lexus GX najavljen za 8. jun

Lexus je objavio nove tizer slike koje najavljuju novu generaciju SUV-a GX, modelske godine 2024. Treća generacija GX-a će premijeru imati 8. juna, s tim što detalji o vozilu još nisu saopšteni.

Aktuelni GX je do sada prošao kroz dva fejslifta i nekoliko manjih dotjerivanja, pa je vrijeme za dolazak potpuno novog modela.

Najavne slike otkrivaju neke vizuelne promjene u odnosu na prethodnika, prije svega oko svjetala. Novi model ima ugaone prednje LED farove koji su elegantniji i pojednostavljeni u poređenju sa prethodnim dizajnom, a okružuju crnu masku koja odbacuje tradicionalne hromirane akcente.

Don’t call it a comeback. The all-new 2024 Lexus GX, coming soon. #LexusGX pic.twitter.com/F7vrf3YZKI