Novi Opel Crossland ulazi na BiH tržište

Opel Crossland je popularni SUV u B segmentu, koji sada na tržište stiže osvježen i bez sufiksa X.

Najuočljivije su izmjene na prednjem dijelu, koji sada dosta podsjeća na Moku, sa izraženijim prednjim branikom i svjetlima koja su vizuelno šira, a izvedena su u LED tehnologiji (izuzimajući osnovni paket) te novodizajniranim logotipom Opel Blic.

Ovakav novi prednji dio naziva se Opel Vizor. Sa zadnje strane su zatamnjena stop svjetla, te novi dizajn poklopca gepeka. Takođe je urađen redizajn felgi, koje se nude sa prečnicima od 16 i 17 inča, a u ponudi su dvobojne kombinacije sa crnim krovom.

Unutrašnjost nema značajnijih izmjena, ali u ponudi je novi centralni ekran sistema infotejnmenta osjetljiv na dodir od 8 inčna, koji je poveziv sa sistemima Epl KarPlej i Android Auto.

Naravno, unutrašnjost je ostala prostrana a zadržana je mogućnost uzdužnog pomjeranja djeljive zadnje sjedište za 15 cm, što može biti veoma praktično u različitim situacijama. Tako gepek može imati osnovnu zapreminu od 410-520 l, što zavisi od položaja zadnjeg sjedišta, a maksimalna zapremina gepeka od 1.255 l se dobija preklapanjem naslona zadnjeg sjedišta.

S tehničke strane, obnovljeni Crossland dolazi sa novim oprugama i amortizerima. U suštini, naprijed su MakPersonove opružne noge, dok je nazad polukruta torziona osovina, ali je sa novim oprugama i amortizerima postignuta znatno bolja stabilnost i udobnost. Osim toga poboljšan je i sistem upravljanja, koji je precizniji i daje više informacija na volanu. Sa ovakvim poboljšanjima, Krosland dobro leži na cesti i veoma dobro zadržava putanju, čak i u oštrim krivinama i na neravnom asfaltu.

U opciji je prilagodivi sistem kontrole proklizavanja, Inteligrip, koji optimizuje prianjanje i stabilnost, bez obzira na vrstu podloge, a nudi pet režima: Normal/On-road (ESP i TC su podeđeni za normalne cestovne uslove), Snow (optimalna trakcija na klizavim podlogama pri brzinama do 50 km/h), Mud (za vožnju po blatu, u slučaju proklizavanja, točak sa najboljim gripom dobija najveći obrtni moment, aktivan do brzine od 80 km/h), Sand (smanjuje mogućnost istovremenog proklizavanja prednjih točkova, čime se smanjuje mogućnost zaglavljivanja u pijesak) i ESP Off (deaktivacija sistema ESP i TC, pri brzinama manjim od 50 km/h).

Novost u ponudi je verzija GS Line+, prepoznatljiva po crnim 17-inčnim felgama, crnom krovu sa crvenim obrubom, te prednjim sjedištima sa AGR (Aktion Gesunder Rücken e.V.) certifikatom.

Svi motori u ponudi zadovoljavaju stroge Euro 6d norme, a u ponudi su benzinski motori radne zapremine 1,2 l, dizelski radne zapremine 1,5 l.

Koliko košta novi Opel Krosland?

Na tržištu Bosne i Hercegovine, Opel Crossland je dostupan već po cijeni od 29.789 KM koliko treba izdvojiti za osnovni model sa paketom opreme sa 1,2 benzinskim motorom snage 83 KS.

Međutim, posebno treba istaći „launch“ ponudu, u kojoj se bogato opremljeni Crossland Edition sa turbopunjenim benzinskim motorom snage 110 KS, može dobiti za 29.200 KM, što zapravo predstavlja uštedu od 6.880 KM u odnosu na redovnu cijenu.