Novi Renault 4 dolazi do 2025.

Novi Renault 4 bi mogao da se pozicionira kao jeftino, električno komercijalno vozilo, pored "petice" hečbek, 2025. godine.

Francuska marka bi mogla da doda još jednu ikonu svom portfoliju u bliskoj budućnosti, i to u formi nove, električne verzije legendarne "četvorke", nakon što je ova oznaka i zvanično zaštićena, u sličnom stilu kao što to slučaj s novim 5 Prototipom.

To će biti još jedno ključno vozilo u putu ka elektrifikaciji, u okviru kojeg će Renault lansirati sedam novih elektromobila do 2025. Ranije 2021. godine, francuski proizvođač je skinuo veo s atraktivnog Renault 5 Prototipa, koji će na scenu stupiti 2023. kao priuštivi elektromobil B segmenta.

Renault nije još ozvaničio planove za oživljavanjem "četvorke", ali veliki broj spekulacija cirkuliše, sugerišući da će biti lansiran još jedan mali elektromobil, u velikoj mjeri inspirisan kultnim originalom, koji je svojevremeno postigao ogroman komercijalni uspjeh.

U 31 godini proizvodnje od 1961. do 1992. Renault je proizveo preko osam miliona jedinica "četvorke" i njenog jeftinijeg Renault 3 derivata.

Ove godine originalni Renault 4 slavi šezdesetogodišnjicu, a kompanija je nagovijestila da bi moglo doći do izvjesnog "iznenađenja", baziranog na 4L vanu u novembru. Dakle, to bi moglo da znači da bismo mogli da vidimo konceptnu verziju do kraja 2021. godine, dok dalje glasine govore da će električna "četvorka" biti jeftino komercijalno vozilo, naspram putničke "petice".

Ukoliko Renault 4 bude baziran na istoj platformi kao i 5, počivaće na CMF-B platformi, koju trenutno koristi Zoe, što je u suštini modifikovana verzija arhitekture Clija, prilagođena električnom pogonu.

