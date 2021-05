Novi Volkswagen Passat za 2023. godinu

Volkswagen Passat sljedeće generacije vjerovatno neće biti u ponudi kao limuzina, pa će novi model biti dostupan kao karavan ili hečbek, piše magazin Auto Express,

Kako bilo, novi Volkswagen Passat stiže 2023. godine, nakon što je njemačka firma dala zeleno svjetlo za uvođenje potpuno nove generacije B9. Praviće se u Bratislavi u Slovačkoj zajedno sa SUV modelom Touareg, iako će i dalje koristiti MQB platformu. Na kraju će Passat dijeliti istu proizvodnu liniju kao i nova generacija Škode Superb, koja se razvija zajedno sa njim.

VW-ov porodični automobil je naime preseljen iz svog tradicionalnog doma u Emdenu u Njemačkoj kako bi ustupio mjesto SUV-u ID.4 i serijskim verzijama koncept vozila ID.Vizzion i ID.Space Vizzion.

Novi Passat bi dakle mogao da se nudi kao prostrani karavan ili praktičniji hečbek. Svestranost i praktičnost biće prioriteti novog modela, tako da postavlja izvesnu udaljenost između njega i elegantnijeg Arteona sličnih dimenzija.

Pasatovo međuosovinsko rastojanje će se vjerovatno protegnuti na izvanrednih 2,85 metara. To bi trebalo da znači i više prostora za noge za putnike na zadnjim sjedištima, a dodatna dužina će takođe ići na poboljšanje zapremine prtljažnika, stvarajući novu nišu za Passat kao najpraktičniju ponudu marke koja nije zasnovana na SUV-u ili komercijalnom vozilu.

Za potpuno električni pogon će se pobrinuti buduća serijska verzija ID.Space Vizzion, tako da Passat može da nastavi da zadovoljava potrebe kupaca koji žele tradicionalni pogon.

Popularnost dizela u ovom segmentu je opala tokom posljednjih godina, ali Passat će nastaviti sa TDI opcijama. Najnovija verzija 2.0 TDI agregata će se naći pod haubom, sa snagom od 148 do 197KS, a takođe će biti dostupan pogon na sva četiri točka 4MOTION. Tu će naravno biti i benzinske verzije i biće važan most ka proširenoj plug-in hybrid ponudi, sa predviđene dvije opcije. Početni eHybrid model razvijaće oko 200KS, ali takođe će se vjerovatno naći u prodaji i GTE model sa 242KS, sa većom baterijom od 13kWh koja se koristi u aktuelnom Passat GTE. Omogućio bi znatno duži potpuno električni domet, možda i do 60 milja (96 km).

