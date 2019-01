Novi Volvo V40 će se transformisati u "pseudo-SUV"

Švedska kompanija u kineskom vlasništvu Volvo najavila je da će nasljednik hečbek modela V40 biti "pseudo-SUV" sa povišenom karoserijom.

V40 je jedini preostali Volvoov model koji nije baziran na većoj SPA ili manjoj CMA platformi pa je sledeći projekat švedskog proizvođača na putu ka kompletiranju postave sa modelima 40, 60 i 90 serije koji su tokom 2018. zabilježili rekordnu prodaju od više od 600.000 jedinica.

Stariji potpredsjednik Volvoa za EMEA region (Evropa, Bliski istok i Afrika) Leks Kersemakers rekao je da će aktuelni tržišni trendovi i potreba za elektrifikacijom isključiti iz planova konvencionalnog hečbek nasljednika V40 modela.

"Potrebno nam je nešto malo kreativnije. Zbog toga smo odlučili da ne zamijenimo V40 modelim na identičnoj osnovi. Dvije su stvari koje ne smiju da se isključe iz razmišljanja u procesu pravljenja nove generacije. Visoka pozicija sjedišta je vrlo bitna stvar, vidimo da ljudi prelaze sa V40 na XC40. Polarizacija između visokog i niskog je bila mnogo veća prije pet godina kada smo počeli projekat XC40. Sada vidite da i najzakoreliji ljubitelji niske pozicije sedenja prelaze na viša vozila. Lično mislim da bi poslije nekog vremena mogli da se vrate, jer je drugačije iskustvo vožnje, ali to je sada trend", rekao je Kersmakers.

Cijela ova priča ukazuje na to da bi nova generacija V40 mogla da nalikuje na 40.2 Concept predstavljen paralelno sa 40.1 Conceptom iz koga se kasnije izrodio XC40, ali direktor Volva kaže da je 40.2 prepušten Polestaru.

"Druga bitna stvar je da više ne možete da ponudite nov automobil koji nije moguće potpuno elektrifikovati. A da bi bio potpuno elektrifikovan neophodno je da ima kapacitet za baterije. Ako to pokušate da ostvarite kroz širinu i dužinu, onda ulazite u C/D segment, gdje već imamo V60, S60 i XC60. Zbog toga idete u visinu, zbog toga idete na SUV. A tu je potrebna kreativnost. Možemo li istovremeno zadovoljiti potrebe kupaca hečbeka i istovremeno one koji traže visinu zbog ulaska/izlaska i uz sve to prostor za baterije? To je koktel sa kojim se trenutno igramo".

Direktor Volvoa ističe da oni nisu prvi koji su shvatili potrebu za tim, poređenja radi velika je sličnost između BMW-ovog 'krosovera' X2 i "SUV-a" X1.

"Mi nismo genijalci. Ne želim da pričam mnogo o konkurenciji, ali originalni Mercedes A-Klase je bio genijalan automobil kada je lansiran. Došao je 15 godina prerano. Ispunjavao je sve zahteve o kojima sam malopre pričao. Moramo da učimo od prošlosti i gledamo u budućnost".

Kersemakers je odbacio mogućnost pravljenja modela manjeg od serije 40, istakavši da je Volvo sposoban da dostigne rast prodaje sa 650.000 na 800.000 jedinica bez dodatnih modela.

(NN/b92.net)