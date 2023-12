Novi detalji za Porsche Macan EV

​Ranije ove godine je saopšteno da će se proizvodnja električnog Porsche Macana odvijati u fabrici u njemačkom Lajpcigu, a u međuvremenu je njemački brend objavio i neke nove detalje i prve zvanične slike njegove unutrašnjosti.

Da bi se pripremio za proizvodnju potpuno električnog SUV-a, Porsche je posljednjih godina unapređivao lokaciju u Lajpcigu. Cijeli proizvodni objekat je već u potpunosti napajan električnom energijom iz obnovljivih izvora, a u budućnosti će njemački proizvođač automobila moći da pravi modele sa unutrašnjim sagorijevanjem, hibridna vozila i Macan EV na istoj proizvodnoj traci.

Macan EV će biti napravljen na platformi Porschea i Audija "Premium Platform Electric" (PPE), pri čemu će Macan EV koristiti električnu arhitekturu od 800 V.

Macan EV će pokretati dva elektromotora sa ukupno 612KS i 1000 Nm (u top verziji), dok su litijum-jonske baterije od 100 kWh (na brzom punjaču će 25 minuta biti dovoljno da se napuni 10-80 odsto kapaciteta).

Raspored mase će iznositi 48/52 naprijed/pozadi, a vozilo će imati upravljanje i na zadnjim točkovima, kao i sistem Porsche Active Suspension Management (PASM).

Top verzije će standardno dobiti Porsche Torque Vectoring Plus, elektronski kontrolisanu blokadu diferencijala zadnje osovine.

Takođe, u ponudi će se naći točkovi i do 22 inča.

Što se unutrašnjosti tiče, tu su tipični elementi usmjereni na vozača koji su zajednički za sve Porsche modele, kao i do tri ekrana, plus opcioni heads-up ekran prožet proširenom stvarnošću. Taj sistem pretvara vjetrobransko staklo u neku vrstu četvrtog ekrana, prikazujući karakteristike poput strelica za skretanje ili udaljenosti do vozila ispred.

Prije svega, tu je 12,6-inčni digitalni displej za vozača, pa centralni infotainment ekran dijagonale 10,9 inča koji radi u punoj HD rezoluciji, kao i opcioni ekran za suvozača od takođe 10,9 inča.

Novo za Macan EV je proširena upotreba unutrašnjeg ambijentalnog osvjetljenja. Centralna konzola takođe ima isti kontrolni panel za klimatizaciju koja se nalazi u modelima Cayenne i Panamera.

Novi Macan će se prodavati isključivo kao EV, ali će se aktuelni model proizvoditi još nekoliko godina sa motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem. Njih dvoje će neko vrijeme mirno koegzistirati dok SUS Macan ne ode u penziju.

Porsche ima za cilj da više od 50 odsto njegove prodaje bude elektrifikovano (EV ili hibrid) do 2025. godine, a više od 80 odsto do 2030. godine, prenosi "AutoBlog".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.