Novi dizajn električnih vozila povećava domet za čak 30 odsto

Obično proizvođači električnih vozila stavljaju velike baterije potrebne za napajanje svojih vozila u podnicu. Potez je logičan, ali s njim dolaze i određeni problemi. Takozvana skateboard platforma dodaje visinu, težinu i strukturnu složenost. Zbog toga se mora povećavati međuosovinski razmak.

Page-Robertsov novi koncept dizajna smješta bateriju između prednjih sjedala automobila i stražnjih sjedala. Da bi se smjestila baterija stražnja sjedala moraju biti okrenuta prema natrag. S ovim rješenjem omogućuje se kompaktniji dizajn električnog vozila, bolja aerodinamika te kraći međuosovinski razmak.

"Skateboard rezultuje višim vozilima s povećanim aerodinamičkim gubicima i potrošnjom energije (posebno na autoputu), dodatnom konstrukcijom potrebnom za zaštitu od udara i dužim međuosovinskim razmakom zbog akumulatora. Povećana veličina i masa dramatično smanjuju domet. Jednostavnim pomicanjem mjesta baterijskog paketa došli smo do mnogo učinkovitijeg rješenja", kažu u britanskoj kompaniji Page-Roberts, prenose automobili.ba.

S obzirom na činjenicu da bi ovaj dizajn bio jednostavniji i lakši, Page-Roberts objašnjava da može biti i do 30 odsto učinkovitiji. To bi se moglo prevesti na poboljšani domet ili na manje baterije, kaže tvrtka. Takođe smanjuje proizvodne troškove za do 36 odsto.

U svom saopštenju za medije, Page-Roberts kaže da je ovaj dizajn posebno prikladan za mala električna vozila te da nudi veliku slobodu, omogućavajući niža i sportskija vozila.