Novine na bečkom sajmu automobila

BEČ – Na ovogodišnjem sajmu automobila u Beču (Vienna auto show 2018) posjetioci imaju prilike da se upoznaju sa mnogim novim modelima svjetskih proizvođača.

Sajam automobila održava se u vrijeme kada je ponovo u Austriji došlo do porasta registracije novih vozila.



U prvih 11 mjeseci prošle godine registrovano je novih 327.669 putničkih vozila, šo je rast od 7,8 odsto u odnosu na 2016., a samo u novembru zabilježen je rast od čak 16 odsto.



Statistički podaci pokazuju i da je porastao broj registrovanih benzinaca i to za 24 odsto, dok je istovremeno došlo do smanjenja novo-prijavljenih "dizelaša" za 6,2 odsto.



Isto tako raste i broj registrovanih automobila na električni pogon i to za 37,5 odsto.



Na bečkom sajmu predstavlja se 40 proizvođača sa ukupno 400 modela, od kojih više od 30 ima svjetsku, evropsku ili barem austrijsku premijeru.



Posjetioci imaju prilike da vide vozila svih cjenovnih kategorija, od onih najskupljih, do automobila za "plići džep".



Tako je na sajmu prisutan "Rojs Rojs" za one koji imaju namjeru da potroše velike svote novca, ali i povoljniji proizvođači kao što je "Dačia".



Dačia na bečkom sajmu premijerno predstavlja novi Daster, koji je privukao ogromnu pažnju posjetilaca, kao i novi Renoov Megan, koji je, takođe, prvi put prikazan u Austriji.