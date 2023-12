Obnovljeni Citroen e-Berlingo

​Najmanji kombi modeli grupe Stellantis su nedavno prošli kroz velike izmjene (svaki model sada odlikuje redizajnirani izgled), a među njima se nalazi i Citroen e-Berlingo.

Citroen e-Belingo za 2024. godinu dobija drugačiji prednji dio sa novim farovima, dotjeranom maskom sa novim logom i redizajniranim branikom.

Na sve to treba dodati i novi dizajn alu točkova od 16 i 17 inča, kao i širu paletu boja.

Za unutrašnjost su predviđeni nova digitalna kontrolna tabla, dok varijante sa višim specifikacijama dodaju ekran osjetljiv na dodir od 10.0 inča. Takođe, duža lista bezbjednosnih sistema će pomoći da vozila postanu najbezbjedniji modeli u sektoru.

Vozilo će biti dostupno u standardnoj i produženoj verziji. Standardna varijanta je dugačka 440 cm i ima pet sjedišta, dok varijanta sa 470 cm može da se dobije sa 5 ili 7 sjedišta.

Električni e-Berlingo raspolaže sa 100 kW/136KS i 270 Nm, a ponudiće domet do 320 km (punjenje do 80 odsto kapaciteta baterija od 50 kWh na brzom punjaču traje do 30 minuta).

Najveća brzina iznosi 135 km/h, dok ubrzanje od 0 do 100 km/h traje 11,2 sekunde.

U opremi su između ostalog i zadnja kamera, sistem automatskog kočenja, sistem upozorenja o napuštanju kolovozne trake, nadgledanje mrtvog ugla, prepoznavanje saobraćajnih znakova, navodi "AutoBlog".

