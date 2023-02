Od Ferrarija očekujte elektromobile s dušom

​Šef italijanske marke ezgotičnih superautomobila, izvršni direktor Ferrarija, Benedeto Vinja je u razgovoru s novinarima redakcije poslovnog magazina specijalizovanog za automobilsku industriju, Automotive News, između ostalog rekao i da će brend promovisati više električnih vozila koja će buditi snažne emocije.

Pride, dio izlaganja je posvetio i američkoj kompaniji Tesla, čija vozila je okarakterisao funkconalnim, ali namijenjene ljudima kojima pripadnost brendu i uživanje u vožnji ne znače baš ništa, već je ključna moć transporta od tačke A do tačke B.

Iako je bilo puno povika na Ferrari, Zemlja je nastavila da se okreće oko Sunca čak i nakon što je apeninska marka prošle godine predstavila prvi SUV po imenu Purosangue. Isti epilog je veoma izgledan, ako se nešto gadno dalje ne dogodi u odnosima vojnih supersila, i za 2025. godinu, kao onu za koju je najavljeno lansiranje prvog električnog automobila marke iz Maranela.

Napuštanje motora s unutrašnjim sagorijevanjem je krenulo polako promocijom hibridnog LaFerrarija i superautomobila iz segmenta priključnih hibrida, koji su nam poznati pod imenima SF90 Stradale/Spider i 296 GTB/GTS. Vinja je u ovom intervjuu naglasio da će se s isporukama kupcima krenuti u 2026. godini.

Menadžer iz Italije je kazao da će električni modeli Ferrarija biti različiti u odnosu na rivale pošto će nuditi "jedinstveni vozački doživljaj" i pošto će imati dušu. Pedesettrogodišnjak je kao opozit naveo vozila američkog brenda Tesla, opisujući ih na način kako smo u uvodu naveli. On je rekao i da će električni automobili propetog konjića biti jednako zabavki kao konvencionalni: "Vozačevo uzbuđenje dolazi kao mješavina sljedećih faktora: uzdužno ubrzanje, bočno ubrzanje, izmjena stepena prenosa i kočenje. To se neće promijeniti prelaskom na električni pogonski sklop."

Iako Vinja ne vidi Teslu kao ništa drugo do funkcionalnog vozila bez duše, on smatra i da je šef te firme Ilon Mask pomogao da se cijela industrijska grana preusmjeri ka električnom pogonu. Prije Tesle, "sve to se odvijalo nekako presporo", barem što se tiče elektrifikacije. Onda je Mask razdrmao učmalu scenu i krenula je električna revolucija.

Govoreći na ovu temu, Ferrari je ranije objavio da će 55% modela iz game biti hibridi do 2026. godine, dok će njih 5% biti čisto električno. To znači da će oko 40% vozila biti s motorom SUS. Pazite, sve ovo za samo tri godine! Do kraja decenije će oko 40% biti elektromobila, dok će samo 20% biti samo s motorom SUS. Svi budući elektromotori marke Ferrari, biće plod internog razvoja.

U međuvremenu, Ferrari je zauzet razvojem krosovera koji ne želi da oslovi tako, to jest Purosangueom. Benedeto Vinja sa zadovoljstvom izvještava da je kuća iz Maranela uspjela da ima popunjenu knjigu narudžbina i to četiri puta brže nego što se očekivalo.

Uprkos tome, kompanija se drži svog prvobitnog plana zadržavajući V12 model koji ima visoku poziciju vozača ograničenim na 20 procenata godišnje proizvodnje kompanije.

Iako je tek februar 2023. godine, kompanija je već primila porudžbine koje neće biti ispunjene čak ni kasnije, odnosno tokom 2024.

Prošla godina je za Ferrari bila rekordna jer je kompanija isporučila 13.221 jedinica a titulu bestselera je odneo pomenuti Purosangue. Ove godine je u planu debi četiri nova modela, od kojih će dva biti kabriolet Roma i nasljednik modela 812.