Od danas na bh. putevima obavezna zimska oprema, šta treba da posjedujete

Zimska oprema od danas pa do 1. aprila naredne godine obavezna je u BiH, bez obzira na vremenske uslove, za sva motorna vozila, osim motocikala i traktora.

U nastavku možete pročitati šta vam je potrebno od zimske opreme.

Šta zimska oprema podrazumijeva?

Zimska oprema uključuje:

*pneumatike za zimsku upotrebu (MS, M+S, M&S, Snow Winter i dr.) na svim točkovima vozila ili

*pneumatike za zimsku upotrebu (MS, M+S, M&S, Snow Winter i dr.) na pogonskim točkovima i lance za snijeg, odnosno druge uređaje za povećanje trakcije pripravne za postavljanje na najmanje dva pogonska točka ili

*pneumatike za ljetnu upotrebu na svim točkovima s najmanjom dubinom profila od četiri mm i lance za snijeg, odnosno druge uređaje za povećanje trakcije pripravne za postavljanje na najmanje dva pogonska točka.

Gume

Kontakt između ceste i vozila ostvaruje se preko guma, pa su, za početak, odgovarajuće gume prva stavka kojoj treba posvetiti pažnju.

Potrebno je da gume odgovaraju dimenzijama koje je prijavio proizvođač, u zavisnosti od dopuštene brzine kretanja vozila i najvećeg dopuštenog opterećenja osovina na kojima su gume postavljene, te na istoj osovini vozila moraju biti jednake po dimenzijama, nosivosti, brzinskoj karakteristici, vrsti, konstrukciji, marki, proizvođaču i tipu.

Osim toga, profil zimske gume treba da bude minimalno četiri milimetra.

Gazni sloj zimske gume osmišljen je tako da omogući bolji kontakt vozila s podlogom, bilo da je zaleđena ili prekrivena snijegom. Pri vanjskoj temperaturi ispod 7ºC ljetne gume gube elastičnost, te postaju prekrute i zbog toga gube svojstva prianjanja na podlogu, što uzrokuje produženi zaustavni put tokom kočenja.

Pritisak u gumama treba povećati na vrijednosti koje preporučuje proizvođač, a koje možete naći u knjižici vozila ili na unutrašnjoj strani vozačevih vrata. Guma sa odgovarajućim pritiskom ostvaruje optimalnu gaznu površinu, te upravljivost vozila, a onemogućavaju se i oštećenja prilikom nalijetanja na rupu ili ivičnjak.

Lanci za snijeg

S obzirom na to da zimske gume u slučaju većih snježnih nanosa i leda ne mogu omogućiti nesmetano kretanje vozila, neophodno je da u takvim ekstremnim vremenskim uslovima koristite lance za snijeg kako biste mogli nastaviti svoje putovanje. Zbog toga je veoma bitno da u gepeku uvijek imate spremne odgovarajuće lance za snijeg ili druge uređaje za povećanje trakcije.

Prilikom kupovine lanaca za snijeg vodite računa o njihovom kvalitetu i dimenzijama, kako biste spriječili oštećenja na vozilu, koja mogu prouzrokovati nekvalitetni i neodgovarajući lanci, te onemogućiti nastavak putovanja.

Akumulator

Akumulator je glavni izvor energije potrebne za pokretanje motora, čije performanse pri niskim temperaturama znatno opadaju i odražavaju se na paljenje vozila tokom zime. Pri niskim temperaturama stariji i istrošeni akumulatori teško obavljaju svoju funkciju, zato je potrebno provjeriti ispravnost akumulatora, a to je najsigurnije uraditi kod mehaničara. Mehaničar će ispitati napon akumulatora, provjeriti tečnost u ćelijama akumulatora, očistiti i zaštititi polove, te zategnuti kablove. Ukoliko se ipak pokaže da akumulator treba zamijeniti novim, prilikom kupovine novog obratite pažnju na kapacitet akumulatora (Ah), startnu snagu (A), dimenzije, način i vrstu priključka na vozilu.

Tečnost

Rashladna tečnost je jedna od važnijih komponenti koju je potrebno prekontrolisati prije hladnijih dana. Slaba koncentracija, odnosno manjak antifriza, mogu dovesti do smrzavanja tekućine i izazvati veliku štetu na motoru vozila. Kontrolu rashladne tečnosti, kao i komponenti rashladnog sistema, potrebno je izvršiti u ovlaštenim ili specijalizovanim servisima, jer samo oni mogu garantovati da su izmjerene vrijednosti smrzavanja rashladne tečnosti u skladu sa propisanim. Pored toga, tokom izmjene mogu otkloniti i sve nedostatke u rashladnom sistemu vozila.

Takođe, i tečnost za pranje vjetrobrana treba obogatiti tečnošću protiv zamrzavanja, da ne bi došlo do oštećenja njenog rezervoara ili električne pumpe. Provjerite u kakvom su stanju metlice brisača i po potrebi ih zamijenite.

Ulje

Kvalitet i odgovarajuće karakteristike ulja su veoma važni u zimskom periodu, a pogotovo prilikom jutarnjeg starta motora. Za pravilan rad motora na niskim temperaturama zimi se preporučuje korištenje ulja manje viskoznosti zbog smanjene mogućnosti da se ono zgusne, a što bi dovelo do slabijeg podmazivanja, barem dok ne dostigne radnu temperaturu.

Provjerite i sljedeće stavke

Kočnice

Kako bi vožnja bila što sigurnija, pogotovo u zimskim uslovima, kada i najmanja disproporcionalnost u kočenju po pojedinom točku može dovesti do gubitka kontrole nad vozilom, veoma je bitno provjeriti ispravnost kočnica i nivo kočione tečnosti u vozilu.

Svjetlosna signalizacija

Zbog dana koji su zimi kraći i smanjene vidljivosti, pogotovo kad se spusti magla ili krene snježna oluja, povećano je korištenje svjetala. Prije vožnje, a posebno prije polaska na duži put, obavezno provjerite ispravnost svih svjetala na vozilu, ne samo da biste vidjeli put, već i da biste bili uočljiviji drugim učesnicima u saobraćaju.

Brave i gumeni dijelovi oko vrata

Gumeni dijelovi koji odvajaju rubove vrata od karoserije vozila pri niskim temperaturama imaju običaj da se zalijepe i otežaju otvaranje vrata. Kako biste spriječili ovu pojavu, možete koristiti glicerin, koji ćete nanijeti na gumene dijelove između vrata i karoserije kako biste spriječili da se zalijepe. Istu tehniku možete primijeniti i za poklopac motora i gepek.

Kao za gumene dijelove, tako i za brave postoji sredstvo protiv smrzavanja koje možete koristiti ukoliko dođe do problema sa ubacivanjem i okretanjem ključa u bravi. Sredstvo nanesite unutar brave, te nekoliko puta ubacite ključ kako bi se brava ispunila tečnošću i omogućila njeno funkcionisanje.

Redovno održavanje

S padom temperature tokom zime dolazi i do snijega i leda na kolovozu, kada zimske službe posipaju so po kolovozu, što značajno može naštetiti vozilu ukoliko se ne pere redovno. Prilikom pranja posebnu pažnju treba posvetiti podvozju vozila. Ukoliko na vozilu postoje neka oštećenja na karoseriji, potrebno je njihovo saniranje kako ne bi došlo do širenja korozije i rđanja.

Servis

Ukoliko želite bezbrižno ući u zimu i smanjiti mogućnost potencijalnih problema, najbolje je vozilo odvesti na kontrolni servis i pregled kod stručne osobe u ovlaštenom ili specijalizovanom servisu. Kod vozila sa benzinskim motorima obratite pažnju na sistem za paljenje i ubrizgavanje, jer će korozija ili dotrajalost tih sistema onesposobiti vozilo čim zahladi. Kod vozila sa dizel-motorima obratite pažnju na ispravnost grijača motora, filtera goriva, kompresiju i dihtunge motora, jer ako je ijedan od ovih elemenata dotrajao ili izvan funkcije, vozilo neće upaliti. Ono što bi još bilo poželjno zamijeniti jesu dotrajali gumeni elementi na vozilu, koji u zimskim uslovima veoma često pucaju i mogu dovesti do neželjene štete na vozilu.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.