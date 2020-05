Oglasio se Srbin kojem je kamiondžija uništio Ferrari

Nakon incidenta u kome je vozač kamiona u Čikagu namjerno uništio skupoceni Ferrari, oglasio se D.S., vlasnik kompanije “Surehaul Inc” i pomenutog automobila.

D. S. za "Serbian Times" tvrdi da vozaču, američkom državljaninu, nije bio dužan novac i da to nije bio razlog zbog koga je došlo do nemilog događaja.

"Vozač je samo tri dana pre toga preuzeo kamion moje firme na Floridi i dovezao ga do Čikaga, dakle izvozio je samo jednu turu, pa nema govora o tome da sam mu dugovao", kaže D.S. za Serbian Times, i dodaje da se vozač od početka čudno ponašao.

"Dok je vozio prema Čikagu postavljao je neka besmislena pitanja, žalio se na sve i svašta, hteo je da menja pravila firme, na kraju se pobunio što kamion koji vozi nije 2020. nego 2019.godište. Kada je dovezao kamion u Čikago seli smo da razgovaramo u mojoj kancelariji, a on je nastavio sa primedbama. Pošto nikako nismo mogli da nađemo zajednički jezik, predložio sam da mu isplatim sav novac i da okončamo saradnju. Tražio mi je da mu platim i dodatnih 220$ za dušek i još neke stvari koje je kupio. Isplatio sam mu i to, iako nije imao račune, ali sam želeo da sve rešimo mirno i bez natezanja", priča D. S.

Pošto je, prema njegovim riječima, vozač odbio ponudu da mu se plati hotel u Čikagu i da tu ostane dok ne nađe posao, rasprava je nastavljena.

"Prvo sam mu ponudio hotel uz obrazloženje da će ovde puno brže pronaći posao nego na Floridi, gde živi. Odbio je. Zatim je odbio i da sačeka kolegu koji bi ga kamionom odvezao kući, pa sam rekao da ću mu kupiti avionsku kartu. Međutim, tu problemi nisu prestali. Tražio je da ostane da vozi u kompaniji, na šta ja nisam pristao jer mi je njegovo ponašanje bilo vrlo čudno", objašnjava dalje D. S.

Tada je došlo do incidenta.

"Izašao je napolje, da se smiri i popuši cigaretu, a onda me je kroz prozor kancelarije pitao da li je Ferrari, koji je tu bio parkiran, moj. Odgovorio sam da jeste, na šta je on rekao: 'E, sad ćeš da vidiš kako prolazi onaj ko se za**bava sa mnom' i potrčao prema kamionu. Potrčao sam za njim, sustigao ga kada je već ušao u kamion… Pokušao sam da izvadim ključeve iz kamiona, ali je on zalupio vrata i pritom mi povredio ruku. I onda je uradio ovo što vidite na fotografiji. Samo što je uživo to izgledalo puno strašnije…Pre nego što je uspeo da popne kamion na kola, nekoliko puta je svom silinom udario u njih, a kola su po inerciji udarila u zid zgrade. U kancelariji sa mnom je bilo nekoliko svedoka koji su prisustvovali našem razgovoru i onome što se posle toga desilo… Devojke su počele da vrište i plaču, bilo je užasno", kaže D. S. za "Serbian Times".

On ističe da je pozvao policiju, koja je ubrzo došla, ispitala kamiondžiju i, nakon što je priznao šta je uradio, uhapsila ga. Vlasnik Ferrarija kaže da je već podnio tužbu protiv vozača i da će satisfakciju potražiti na sudu.

"Posle incidenta pozvao me je otac vozača, pitao me je da li bih hteo da povučem tužbu. Rekao sam da neću. Planiram ovo da isteram do kraja, dok taj čovek ne dobije zasluženu kaznu. Pored uništene imovine i stresa koji smo pretrpeli moji zaposleni i ja, meni je povređen ugled i dostojanstvo time što je fotografija koja je počela da kruži izazvala lavinu negativnih komentara. Ljudi su pravdali postupke tog čoveka pričom o tome kako sam mu navodno dugovao nekakav novac. Najviše me boli što su u toj hajci najviše učestvovali naši ljudi, koji su delili tu fotografiju. Ja to ničim nisam zaslužio, nikoga nisam prevario, niti zakinuo", kaže on i dodaje:

"Možda nekome bode oči to što volim sportske automobile, ali to je moja strast i ne želim zbog toga nikome da se pravdam. Te automobile sam kupio od mojih para i samo ja znam šta sam sve žrtvovao da bi ih zaradio", zaključuje na kraju razgovora za "Serbian Times" D.S.

U avgustu 2016. godine, D.S. je sa svojim automobilom Lamborghini Huricane imao stravičnu nesreću u centru Čikaga iz koje je, zahvaljujući sreći, ali i nesebičnoj pomoći prolaznika koji su se tu zatekli, izašao živ i skoro nepovrijeđen. Poslije sudara sa drugim vozilom, njegov luksuzni automobil se nekoliko puta prevrnuo, zapalio i na kraju prepolovio. Sud je presudio da je vozač drugog automobila bio kriv i izazvao udes.