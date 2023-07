Ogromno interesovanje za Tesla Cybertruck

Kako navode američki mediji, u ovom trenutku postoji preko 1,9 miliona porudžbina za dugo očekivani Teslin Cybertruck.

S obzirom na to da Tesla planira da proizvodi maksimalno 375.000 ovih električnih kamioneta godišnje, vrijeme čekanja za one koji sada naruče Cybertruck bi moglo da potraje i do pet godina.

Cybertruck se proizvodi u Giga Texas fabrici, iako postoji mogućnost da bi mogao da se proizvodi i u Giga Mexico postrojenju kada ta fabrika počne sa radom za nekoliko godina.

U svakom slučaju, ovo označava početak proizvodnje petog serijskog putničkog automobila brenda, tri i po godine nakon što je Tesla počeo da proizvodi svoje četvrto vozilo, Model Y, u januaru 2020.

Ilon Mask je govoreći o inovativnim karakteristikama Cybertrucka rekao i da ovaj električni pikap nije nalik bilo čemu drugom na putu: "Želim da naglasim da Cybertruck ima mnogo novih tehnologija u sebi, mnogo".

Cybertruck je imao milion prednarudžbina još u maju 2021, što znači da su se rezervacije skoro udvostručile u posljednje dvije godine. Električni kamionet će navodno debitovati sa dometom od oko 560 km.

Govoreći o isporukama, Mask je još u aprilu rekao da će se događaj primopredaje Cybertrucka održati do "kraja trećeg kvartala", što vjerovatno znači septembar 2023.

(Autoblog.rs)