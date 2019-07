Oliver Zipse je novi BMW-ov izvršni direktor

​Novi CEO BMW grupe Zipse je odabran da vodi bavarskog proizvođača kroz sljedeću deceniju transformacije, a zamijeniće 60-godišnjeg Haralda Krügera koji se povlači u avgustu, prenosi Tportal.

U BMW-ovoj fabrici u Spartanburgu, u Južnoj Karolini u SAD-u je nadzorni odbor BMW-a glasao da Oliver Zipse preuzme ulogu izvršnog direktora cijele Grupe (tačnije ulogu Chairman of the Board of Management of BMW AG). Svoju novu ulogu Zipse će preuzeti 16. avgusta ove godine, zamijenjujući dosadašnjeg izvršnog direktora Haralda Krügera, koji će, kako se nezvanično saznaje, otići u penziju.

Ključnu ulogu u izboru novog izvršnog direktora su imali predsjednik nadzornog odbora Norbert Reithofer, šef radničkog savjeta Manfred Schoch kao i sestra i brat Susanne Klatten i Stefan Quandt, koji posjeduju polovinu dionica BMW-a. Proizvodno odeljenje je već bilo odskočna daska za druge menadžere u najviši menadžment. Krüger, Reithofer i Joachim Milberg su takođe vodili ovo odeljenje prije uspona na sam vrh BMW-a. Zipse se za vodeće mjesto u Grupi do posljednjeg trenutka nadmetao s BMW-ovim 59-godišnjim članom odbora za istraživanje Klausom Fröhlichom.

Olivera Zipsea sada čeka ogroman posao jer, kao i drugi proizvođači automobila, BMW se bori sa slabijom potražnjom širom svijeta i novim carinskim preprekama. U martu je kompanija najavila plan uštede od 12 milijardi evra i saopštila da će broj zaposlenih biti stabilan ove godine. Predstojeći Bregzit u oktobru predstavlja dodatni problem za BMW.

Istovremneo, svi proizvođači moraju da ulože ogromne sume u električne automobile i da preurede fabrike kako bi se uskladili s propisima Kine i EU-a te izbegli kazne. Osim toga, BMW je uložio dosta sredstava u autonomna vozila i usluge mobilnosti kako ne bi bili samo dobavljač finansijski snažnim IT kompanijama u bliskoj budućnosti.

Trenutno BMW planira da ponudi najmanje 13 potpuno električnih modela i desetak hibrida do 2023. godine i malo je vjerovatno da će Zipse promijeniti kurs u kratkom roku.

Iako ih je prema prodajnim podacima prije tri godine pretekao Mercedes na globalnom polju luksuznih automobila nakon decenija na vodećoj poziciji, novi CEO imaće priliku da povrati prvo mjesto jer u prvih šest mjeseci ove godine BMW-ove prodajne brojke rastu i sada, s 1,08 miliona prodatih automobila, zaostaje za Mercedesom samo 59.000 komada.

(Tportal.hr)