Opel Mokka je sada na njemačkom tržištu dostupna i kao specijalni Black model koji se pored više standardne opreme odlikuje i dotjeranim izgledom.

Ukratko, vulkansko siva metalik boja, crni krov i retrovizori, zatamnjena zadnja stakla i specijalne 18-inčne aluminijumske felne u crnoj boji karakterišu spoljašnjost, dok je unutrašnjost u crnoj boji i sa srebrnim i sivim akcentima.

Multimedia-Radio Pro sa ekranom do 12 inča je dio standardne opreme, kao i brojne druge bezbjednosne i komforne funkcije.

Ovo uključuje i pomoć pri parkiranju, upozorenje na mrtvi ugao, LED farove, automatski klima uređaj, kao i "Keyless Open & Start" sistem.

Tako bogato opremljena, nova Opel Mokka Black u Njemačkoj startuje od 30.760 evra.

U ponudi su benzinski motori sa 100 KS i 130 KS, pa ubrzanje do 100 km/h traje oko devet do deset sekundi dok je najveća brzina do 200 km/h, prenosi "AutoBlog".