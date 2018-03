Opelov nedolazak u Ženevu: Da li je slavni brend "otpisan"?

Nema vas na salonu u Ženevi, "automobilskom Vimbldonu", znači da ne postojite! Loše je kada nemate novih modela za najvažniji salon u godini.

Opel, koji je nekada bio "zakon" na evropskom tržištu, jedna od najvažnijih njemačkih marki, danas mnogi vide kao "rezervni" francuski brend. Naime, Peugeot i Citroën su bili itekako prisutni na Ženevi 2018., a marka iz Rizelhajma, bez noviteta, bila je "out".

Prošlogodišnji noviteti Crossland X i Grandland X izvedeni su iz Citroëna C3 Aircross i Peugeota 3008, a glavni adut Corsa E, predstavljena 2014., u osnovi je redizajnirana (rekonstruisana) Corsa D, uvedena 2006. A Karl, pogotovo Adam, školski su primjer promašenih modela. To je ipak previše za modele u najpristupačnijim segmentima.

Posebno je loše situacija na najvažnijem, njemačkom tržištu, gdje je porast tržišta dvocifreni, a Opelov tržišni udio i dalje pada. To je jasan pokazatelj da kupci polako, ali sigurno gube povjerenje u nekad slavni njemački brand. Uz to u prošloj godini jeuknjižen gubitak veći od milijarde evra. Dobro se podsjetiti da je Opel, od 1999., neprestano u minusu i zbog toga ga se američki vlasnik General Motors pošto-poto želio riješiti.

Zbog toga je uprava matičnog, francuskog koncerna za Opel razradila sanacijski plan 'Pace', koji se, osim na racionalizacijama, zasniva na forsiranju električnih modela. Do 2020. prezentiraće ih se četiri, a do 2024. svaki bi model u Opelovoj ponudi trebao imati električnu verziju. Hoće li to biti dovoljno za spas?

(autoportal.hr)