Opoziv za Hyundai Konu EV

Hyundai će opozvati 25.564 Kona EV koje su napravljene između septembra 2017. i marta 2020. zbog greške u ćelijama baterije koje mogu dovesti do požara.

Kako piše portal Vidiauto.com, Hyundai će u servise pozvati vlasnike električnih Kona EV zbog nadogradnje softvera, ali i eventualne promjene baterija nakon ispitivanja da li ima greške u ćelijama ili ne. Hyundai će početi da šalje obavještenja vlasnicima 16. oktobra.

Do sada je zabilježeno 13 slučajeva u kojima je došlo do požara, uključujući po jedan slučaj u Austriji i Kanadi. Međutim, problem nije samo u navedenim slučajevima, nego još nije poznato ni zašto dolazi do požara.

Hyundai koristi baterije proizvođača LG Chem, a proizvođač još ne zna šta dovodi do požara, pa slede dodatna istraga i ispitivanja od strane Hyundaija i LG Chema kako uopšte, i zašto dolazi do požara.

Kona EV je najprodavaniji električni model Hyundaija i model koji nudi najveći domet, pa joj ovo sigurno neće biti dobra reklama. Nakon objavljivanja ove informacije deonice Hyundaija su pale 1,4 %, pre svega zato što je zamjena baterija prilično skupa. Zanimljivo je da su dionice LG Chema istovremeno porasle za 1,8 %.

