Opoziv za Mercedes-Benz GLE i ML

​Mercedes-Benz u SAD priprema opoziv modela GLE i ML, a razlog je u tome što bi voda mogla da se akumulira u prostoru za rezervni točak.

Njemački proizvođač kaže da ako se voda akumulira u prostoru za rezervni točak, može povremeno da kontaktira upravljačku jedinicu pumpe za gorivo. Ako se to dogodi, dovod goriva do motora može da bude prekinut, što dovodi do gubitka pogona bez upozorenja i povećava rizik od sudara.

Problem bi mogao da nastane usljed odstupanja u razvoju i promjena u proizvodnim tolerancijama. Vlasnici vozila sa problemom mogu da primjete vlažan tepih pozadi ili da čuju pljuskanje vode u prostoru za rezervnu gumu.

U opoziv je uključeno čak 323.963 vozila, a odnosi se na modele 2016 GLE 300, 2016 GLE 350, 2016-2018 GLE 350, 2016-2019 GLE 400, 2017-2019 AMG GLE 43, 2016 GLE 450, 2016-2018 GLE 550, 2016-2020 AMG GLE 63, 2015 ML 250, 2012-2014 ML 350, 2015 ML 350, 2015 ML 400, 2012-2014 ML 550 i 2012-2015 ML 63.

Ovlašćeni Mercedes-Benz zastupnici su dobili instrukcije da instaliraju čep za ispuštanje vode u prostor za rezervni točak na pogođenim vozilima i takođe će provjeriti da li voda prodire u prostor za rezervni točak i, ako je potrebno, zamijeniti kontrolnu jedinicu pumpe za gorivo.

Prodavci su obaviješteni o opozivu 3. januara, dok će vlasnici biti obaviješteni o tome prije 23. februara, prenosi "AutoBlog".