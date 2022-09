Ostavili upaljen roštilj pa izgorjelo 11 automobila

Nakon što su se najeli, ostavili su neugašeni roštilj i otišli gledati utakmicu. Vatra se proširila na parkirane automobile.

Dogodilo se to na parkingu Hard Rock stadiona u Miama Gardensu na Floridi.

Tamo su se okupili fanovi jednog od kluba koji su nastupali na utakmici Dolphinsa protiv Patriotsa. Na utakmicu se ne ide praznog želuca, pa su prije na parkingu organizovali zabavu koja je uključivala roštilj.

Međutim, poslije nisu ugasili vatru već su odjurili na utakmicu bodriti svoj klub.

Vatra se ubrzo proširila i do druge četvrtine je gusti dim bio dobro vidljiv i sa samog stadiona. Vatrogasci su ipak stigli prekasno, pa je vatra na kraju zahvatila 11 automobila. Među njima je bio i jedan skupocjeni Mercedes-AMG S63.

"Stajali smo i zabavljali se, a onda smo vidjeli veliki crni dim", rekao je navijač Dolphinsa za WSVN, prenosi Index.

Potom je nastavio: "Pitali smo se što se događa, a onda smo shvatili da je požar. Iduća stvar koju smo čuli bilo je pucanja guma“.

My boy was at Dolphins Pats game and I was told someone left a grill on by a vehicle Unfortunately here is the result pic.twitter.com/rBW3nR7bJg