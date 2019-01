Osvježeni Ford Ranger za evropsko tržište

Ford je i zvanično predstavio osvježeni Ford Ranger namijenjen evropskom tržištu.

Predstavnici kompanije tvrde da je on ekonomičniji i bezbjedniji od svog prethodnika.

Novi agregat i njegove varijante

Restilizovani Ford Ranger je dobio i novi četvorocilindarski EcoBlue dizel agregat, zapremine dva litara. Kako navode predstavnici kompanije, on je za 9% ekonomičniji od svog prethodnika, kada je povezan sa novim desetostepenim automatskim mjenjačem.

Novi EcoBlue agregat je dostupan u tri verzije. Prva, uvodna, je povezana sa manuelnim mjenjačem i razvija 128 konjskih snaga i 340 Nm obrtnog momenta. Sljedeća po jačini je verzija ovog agregata koja razvija 167 konjskih snaga i 420 Nm obrtnog momenta. Prve dvije opcije imaju po jedan turbo punjač i zameniće odlazeći 2.2-litarski TDCi.

Ford je takođe odlučio i da zamjeni staru TDCi jedinicu zapremine 3,2 litara sa novom Bi-Turbo verzijom gore pomenutog EcoBlue agregata. Prema tome, najsnažnija verzija ovog agregata razvija 210 konjskih snaga i 500 Nm obrtnog momenta. To je za 13 KS i 30 Nm obrtnog momenta više od stare 3,2-litarske verzije. Svi modeli imaju pogon na svim točkovima.

Kupcima u Evropi neće biti ponuđen 2.3-litarski EcoBoost turbo benzinac koji pogoni model za američko tržište.

Pravi pikap za off-road

Iz Ford-a navode da je novi Ford Ranger jedan od najboljih pikap modela u svom segmentu kada je reč o off-road vožnji. Naime, on ima prilazni ugao od 29 stepeni, dok silazni ugao iznosi 21 stepen. To, u kombinaciji sa mogućnošću prolaska kroz vodu do dubine od 800 mm svkako ide u prilog gore navedenoj tvrdnji. Ford Ranger takođe može vući teret do 3.500 kilograma i može nositi teret do 1.252 kilograma.

Takođe se navodi da je restilizovani Ranger prvi pikap u Evropi koji će standardno imati Pre-Collision Assist sistem. On se koristi za sprečavanje sudara, a opremljen je tehnologijom za uočavanje pješaka na putu (Pedestrian Detection), kao i Intelligent Speed Limit sistemom.

Dizajn

Evropski Ford Ranger za 2019. godinu neznatno se razlikuje od aktuelne verzije. Promene se uglavnom svode na sitne kozmetičke intervencije na braniku i svjetlima za maglu smještenim u njemu.

Dostupne su i nove "premijum" boje karoserije nazvane "Diffused Silver" i "Blue Lightning". Skuplje varijante imaju i Xenon farove i LED dnevna svjetla. Na modelu Ranger Limited su dostupne i nove felne veličine 17 cola. Na Wildtrack paketu opreme je dostupna i "Saber Orange" boja sa minimalno restilizovanom maskom (rešetkom) hladnjaka.

Enterijer, odnosno kabina, je praktično netaknuta. Novost je to što će kupcima na raspolaganju biti novi dezeni presvlaka, uključujući kožni paket u skupljim varijantama pikapa. Po prvi put, Ford Ranger će imati sistem otključavanja bez ključa (KeyFree) i dugme za start motora. Tu je i SYNC3 infotejnment sistem sa ekranom dijagonale 8 inča.

Prodaja ovog modela će početi sredinom godine.

(vrelegume.rs)