Osvježeni Opel Movano uz električni pogon

​Opel je obnovio Movano, svoj najveći dostavni kombi iz programa lakih gospodarskih vozila.

Sa širokim izborom stilova karoserije, do 17 m3 prostora za teret i nosivosti do dvije tone, novi Movano zadržao je sve vodeće kvalitete u klasi, a povrh toga dodane su neke nove, kao što su napredni sistemi za pomoć vozaču koji prvi put omogućuju automatizovanu vožnju nivoa 2.

Ono što je posebno zanimljivo jeste što će Movano biti dostupan uz dizelske motore, u električnoj verziji, ali i s pogonom na vodik. Movano HYDROGEN će biti dostupan od 2024. za one koji žele prelaziti velike udaljenosti bez lokalnih emisija, a uz brzo punjenje. Vozilo s inovativnim pogonom na vodik ima domet do 400 km (WLTP) i može se napuniti vodikom u približno samo pet minuta.

Ali veće udaljenosti će moći prelaziti i novi snažniji električni Movano, koji sada dolazi uz domet od 420 km. Novi Movano Electric pokreće izuzetno jak električni motor snage 270 KS i okretnog momenta od 400 Nm. Zahvaljujući novoj bateriji kapaciteta 110 kWh, novi Movano Electric može prijeći i do 420 kilometara prema WLTP-u. Novi Movano Electric ima trofazni ugrađeni punjač od 11 kW za punjenje izmjeničnom strujom u svojoj standardnoj opremi. To je i prvi Opel s opcijom punjenja istosmjernom strujom do 150 kW. Na javnoj stanici za brzo punjenje potrebno je samo 55 minuta da bi se napunilo 80 odsto kapaciteta baterije. Još jednu praktičnost pruža i opcija nove, dodatne utičnice od 230 V. Na jednostavan način omogućuje punjenje uređaja poput prenosnih računara, baterija električnih alata, tableta i drugih uređaja male snage za koje je potreba struja snage do 150 W. Utičnica se prigodno nalazi na centralnom položaju ploče s instrumentima i lako je dostupna osobama na prednjim sjedištima.

Osvježena je i unutrašnjost vozila koja je usmjerena na povezivanje, ergonomiju i udobnost. Redizajnirani kokpit sadrži sisteme za informisanje i zabavu sa zaslonom na dodir u boji veličine do 10 inča. Moguće je bežično punjenje pametnog telefona kao i upotreba postavke ulaza i pokretanja bez ključa. Svestrana “Eat & Work” klupa (dostupna kao opcija) može se upotrijebiti i kao radna površina.

Kokpit je sveobuhvatno redizajniran tako da je još više ergonomski i, prije svega, bolje povezan. Sve najbitnije informacije sada mogu biti prikazane na potpuno digitalnom centru za informisanje vozača veličine 7 inča koji je u boji i koji se može podesiti. Na njemu se može prikazati i 3D karta navigacionog sistema. Novim sistemom za informisanje i zabavu te navigacionim sistemom moguće je jednostavno upravljati putem zaslona na dodir u boji veličine 10 inča, koji se nalazi na sredini na vrhu centralne konzole.

Ukupno 22 sistema za pomoć i elektronski sistem za pomoć olakšavaju vožnju i manevrisanje Movana. U kombinaciji s prilagodljivim tempomatom s funkcijom "Stop & Go”, pomoć za ostanak u traci i pomoć u prometnim gužvama omogućuju Movanu da upravlja, koči i ubrzava samostalno pri brzinama do 30 km/h, primjera radi u sporom prometu, pod uslovom da vozačeve ruke cijelo vrijeme ostanu na upravljaču. To znači da po prvi put u svojoj uspješnoj karijeri Movano nudi mogućnost automatizovane vožnje nivoa 2.

Izvana se ističe novi i moderni karakter Movana koji je usmjeren na budućnost. Njegov osvježeni dizajn prednje i zadnje strane tipičan je za Opel, ali nudi dodatnu mogućnost LED prednjih svjetala.

Tri vrlo učinkovita turbodizelske jedinice upotpunjavaju postavu pogona. Izlazna snaga motora može iznositi 120 KS, 140 KS ili 180 KS i, zavisno o izlaznoj snazi, može se kombinovati s automatskim mjenjačem s osam stepeni prenosa. Uz aerodinamična poboljšanja na karoseriji ovi pogoni smanjuju potrošnju goriva za 9 odsto u odnosu na prijašnje motore.

Novi Movano ističe se i po pitanju širine izbora stilova karoserije. Četiri dužine vozila, tri različita međuosovinska razmaka i tri različite visine te verzije furgona i kipera, odnosno verzije s platformskom šasijom, dvostrukom kabinom i tovarnim prostorom s niskim dnom omogućuju bezbroj konfiguracijskih opcija kako bi svaki korisnički profil pronašao odgovarajuće rješenje.

"Novi Opel Movano savršen je dodatak voznom parku i sposoban je savladati zahtjevne uslove korištenja. Novi Movano Electric ne zahtjeva kompromise, nudi još više snage i veći domet vožnje nego prije. Uz to, u novom je Movanu dostupna automatizovana vožnja nivoa 2, što je prava svijetla tačka ovog segmenta. To su prednosti zbog kojih će svaki vozni park koji sadrži Movano biti spreman za budućnost" rekao je Damir Domitran, direktor Opela u Hrvatskoj i BiH.

Opel će uskoro početi s narudžbama za Movano i Movano Electric, prenosi "Večernji".

