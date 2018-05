Otvoren 3. Auto Show Week u Tuzli

TUZLA - Na parkingu "Bingo City Centra" u Tuzli danas je otvoren 3. Auto Show Week, na kojem je izloženo oko 200 automobila i 25 brendova.

Posjetioci će narednih dana imati priliku vidjeti koja su to auta trenutno najatraktivnija u automobilskoj industriji.

"S obzirom na to da smo domaćini po drugi put Auto Show Weeka, to zapravo pokazuje da 'Bingo' raspolaže svom infrastrukturom da se održi ovakav jedan događaj. Vjerujem da će u naredna tri dana svi izlagači imati vremena pokazati šta je to novo u njihovim auto-kućama i auto-industriji. Svakako će posjetioci moći uživati u autima i dobiti odgovore na pitanja koja ih zanimaju", kazala je Lidija Tomić, menadžerica "Bingo City Centra".

Ekologija, ljeto, adrenalin, to je ono što se želi promovisati ove godine na sajmu, poručuju organizatori.

"Imamo sve ono što se tiče moto-industrije. Imamo najnovije BMW bicikle, električne, klasične. Naravno, i kompletnu auto-industriju i ono najnovije što se trenutno može naći na tržištu BiH", kazao je Zlatko Brebić, organizator.

Osim najnovijih modela auta u BiH, pažnju je privukao električni bicikl koji je generalno novi trend u svijetu.

Bicikl ima motor koji prilikom pedaliranja pomaže do 60 odsto i olakšava vožnju. Košta oko 4.500 maraka.

Najveću pažnju na sajmu privukao je mustang, koji je dovezen specijalno za izložbu.

Izlagači su za posjetitelje pripremili i akcijske cijene, te tuning show.