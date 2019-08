Ovako će izgledati komandna tabla modela Porsche Taycan

Porsche gotovo svakog dana objavljuje nove fotografije i detalje o modelu Taycan. Posljednji set informacija se odnosi na enterijer ovog električnog automobila.

Naime, u novom tizeru je djelimično otkriveno kako će izgledati komandna tabla modela Porsche Taycan. Očigledno je da je njen dizajn inspirisan komandnom tablom kakva se nalazi na novoj generaciji modela Porsche 911 (992).

Vozači će se naći za volanom koji izgleda gotovo identično kao onaj na novoj generaciji sportskog automobila. Tu je i novi infotejnment sistem sa novim funkcijama, digitalna instrument tabla i drugi gedžeti i gizmosi.

Naravno, najveća vijest u vezi sa enterijerom modela Taycan je to što će on imati integrisanu Apple Music aplikaciju. To znači da će Taycan biti prvi serijski model sa ovom funkcijom. Preplatnici će imati pristup na čak 50 miliona pjesama, bez reklama u trajanju od tri godine. Kao opcija će biti dostpno i Burmster ozvučenje.

Taycan će sve svoje karte otkriti 4. septembra. Ovaj potpuno električni automobil sa pogonom na svim točkovima će imati dva elektromotora koji ukupno razvijaju 592 KS (441 kW). Zahvaljujući tome, ovaj model će iz mjesta do 100 km/h ubrzavati za manje od 3,5 sekundi. Zahvaljujući litijum-jonskoj bateriji od oko 90 kWh, on će sa jednim punjenjem moći da pređe i preko 500 kilometara puta po NEDC ciklusu testiranja.

(Vrelegume.rs)