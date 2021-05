Ovo je Međunardni Kombi 2021. godine

Opelov izvršni direktor Michael Lohscheller primio je nagradu Međunarodni kombi godine za novi Opel Vivaro-e. Johannes Reichel predao je pehar u ime međunarodnog žirija IVOTY-a u Opelovom sjedištu u Russelsheimu.

Istom prilikom Andreas Mark, šef Opela u Nemačkoj, prihvatio je njemačku nagradu.

"Novi Opel Vivaro-e pokazuje šta sve može električno komercijalno vozilo“, rekao je Lohscheller na primopredaji trofeja.

"Vivaro-e nudi isti teretni kapacitet kao i bilo koja druga varijanta modela, ali sa nula emisija. Uvažena nagrada 'Međunarodni kombi godine' pruža tu potvrdu. Oduševljeni smo nagradom i zahvaljujemo se stručnom žiriju na njihovom glasu", dodao je.

Opel nudi Vivaro-e u tri dužine – 4,6m (S), 4,95m (M) i 5,30m (L) – i nekoliko verzija karoserije, uključujući furgon, kabinu za putnike i samo platformu. U zavisnosti od varijante modela, Vivaro-e ima do 6,6 kubika teretnog prostora i korisni teret od 1.200 kilograma, prenosi vrelegume.rs.

Kupci mogu birati između dvije veličine litijum-jonske baterije, u zavisnosti od svojih potreba: sa 75kWh do 330km ili, za one koji svakodnevno manje koriste svoje vozilo, sa 50kWh i dometom do 230 kilometara, oba po WLTP ciklusu. Bez obzira na veličinu baterije, Vivaro-e omogućava profesionalcima da iskoriste beskompromisnu ​​mobilnost od vrata do vrata daleko iznad "poslednje milje".

Dostupan je širok spektar sistema pomoći i naprednih tehnologija, uključujući Head-Up displej, pomoć pri zadržavanju trake, upozorenje na pospanost, upozorenje na čeoni sudar, pomoć pri kočenju u slučaju nužde i rikverc kameru od 180 stepeni.

Novi Vivaro-e nastavlja Opelov uspjeh u IVOTY nagradi. Opel Combo Cargo osvojio je titulu Kompaktni kombi 2019. A zajedno sa sljedećom generacijom velikog Movana, uskoro će upotpuniti Opelov portfolio elektrifikovanih lakih komercijalnih vozila.