Ovo je lice Mercedesovog električnog SUV-a

Nakon što smo se upoznali s interijerom i zanjim krajem Mercedesovog električnog luksuznjaka, na red je došao prednji dio.

Kao što se i očekivalo, najavna fotografija i video ne otkrivaju puno. Istina, zaobljene površine i nešto smirenije obline primijetiće svi oni koji ne padaju na LED trendove. Ovi drugi će pak svjedočiti automobilu koji i sprijeda ima svjetlosnom linijom spojena svjetla.

Snimak interijera potvrdio je luksuzno uređenje i vrlo moderan nastup s dominantnim digitalnim kokpitom.

A dostupne tehnikalije kažu kako su baterije kapaciteta 70 kWh te autonomija iznosi oko 500 km prema NEDC ciklusu. Realno očekujte do 400 km, pogotovo ako se uzme u obzir da su igri dva elektromotora ukupne snage do 300 kW. Oko pet sekundi za ubrzanje do 100 km/h je minimum koji će morati ostvariti želi li konkurisati postojećim i budućim rivalima.

Premijera slijedi 4. septembra.

