Ovo je mašina kojom se BMW suprotstavlja Golfu R

Novi BMW M135i koji će biti konkurent Volkswagenu Golfu R biće predstavljen na sajmu automobila u Frankfurtu u septembru.

Pod haubom novog BMW M135i nalazi se novi četvorocilindarski 2,0-litarski turbobenzinac sa 302 KS i 450 Nm.

To je 33 KS i 50 Nm manje nego ono s čim raspolaže odlazeći M140i model, ali BMW obećava bolje ubrzanje zahvaljujući osvježenom osmobrzinskom automatiku i novom pogonu na sva četiri točka.

Za razliku od novog M3, M135i xDrive AWD sistemom neće nuditi opciju pogona na samo zadnjoj osovini.

Mediji spekulišu da je to BMW uradio namjerno jer planira još potentniju verziju Serije 1 sa oko 400 KS.

Unaprijeđena šasija u odnosu na standardnu Seriju 1 je šira, sa unaprijeđenom reakcijom volana, rigidniju karoseriju, diferencijal ograničenog klizanja, prerađeni sistem kontrole stabilnosti.

Što se tiče stajlinga, on donosi agresivnije prednje i zadnje branike, šire pragove, obla krila, veće M-Sport alu-felne, masivne dvostruki izduv koji je isturen iz dubokog zadnjeg difuzora.

#Automotive This is the BMW M135i xDrive before its official debut https://t.co/0NZoTIXbje pic.twitter.com/SlFdc28Kxn