Ovo je najjeftiniji električni auto u SAD

Da li znate da je za ovaj model potrebno izdvojiti najmanje novca od svih električnih automobila u SAD?

Nissan Leaf 2025 će koštati isto kao i prošlogodišnji model. U pitanju je posljednja godina proizvodnje ovog modela, jer će ga zamijeniti krosover. Početna S varijanta koštaće od $29.280 naviše.

Nissan Leaf S ima 40 kWh bateriju koji može da obezbijedi domet do 240 kilometara. Verzija SV Plus, sa većom baterijom od 60 kWh i dometom do 340 km, košta 37.330 dolara.

Nissan je ažurirao Leaf, dajući mu osvježenu rešetku, prednji branik i farove.

Proizvođač automobila je takođe pojednostavio liniju na samo dva nivoa opreme - S i dalje ima električni motor od 147 konjskih snaga, dok SV Plus koristi onaj od 214 KS.

Nissanov 8,0-inčni infotainment displej je standardan za obe verzije i uključuje Apple CarPlay i Android Auto. Kupci koji izaberu SV Plus opremu dobijaju EV sa točkovima od 17 inča, LED farovima, svjetlima za maglu, kožom obloženim grijanim volanom i grijanim prednjim sjedištima.

(B92)

