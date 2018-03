Ovo je nova Corsa GSi

Nakon što se prošle godine pojavila Insignia GSi, Opel je "zalijepio" popularnu značku i na Corsu.

Corsa GSi je vjerovatno labuđi pjev aktuelne generacije Opelovog superminija, a hatchback visokih performansi će biti ponuđen s troje vrata te nešto agresivnijim izgledom po kojem će se jasno razlikovati.

Razlike uključuju veće ventilacione otvore, prednju honeycomb masku, crvena kočiona kliješta, hromirani završetak izduvne cijevi i feluge veličine do 18 inča.

Glavna karakteristika Corse GSi je Sport šasija posuđena od OPC verzije, kako bi hatchback bio još bolji u zavojima. Opel je dodao i masivniji zadnji krovni spojler koji ne samo da poboljšava izgled automobila, nego je zadužen i za stvaranje downforcea kako bi automobil bio "zalijepljen" za podlogu.

Objavljene su samo fotografije eksterijera, dok onih koje otkrivaju unutrašnjost zasad nema. Ipak, zna se da će kupci opciono moći dobiti sportska Recaro sjedišta, a tu je i kožom presvučeni sportski upravljač te sportska ručica mjenjača.

Aluminijske sportske papučice su takođe dio opreme.

Koji motor će pokretati Corsu GSi, zasad nije poznato. To bi mogao da bude najsnažniji motor dostupan za ovaj model (ne i za OPC), kao što je slučaj i sa Insignijom GSi. Drugim riječima, nemojte se iznenaditi ako Corsa GSi dobije 1,4-litarski benzinski motor s turbopunjačem, koji razvija 148 KS i 220 Nm obrtnog momenta. To bi trebalo da bude dovoljno da automobil od 0 do 100 km/h ubrza za 8,9 sekundi prije nego dostigne maksimalnih 207 km/h.

Prodaja će početi nešto kasnije ove godine.

(Klix.ba)