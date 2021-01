Ovo je novi prodavač automobila, poznato je gdje počinje raditi

Ako je suditi po ovome slučaju, imamo još jedno zanimanje koje bi u budućnosti moglo nestati.

Uvođenjem sistema autonomne vožnje prevoznici će izgubiti na važnosti, ali sasvim sigurno neće nestati. Kad su pak prodavači automobila u pitanju, teško je reći kakva je njihova sudbina. Ako je po Hyundaiju, oni postaju višak jer je tu DAL-e, prenosi automobili.ba

DAL-e je Drive you Assist you, Link with you-experience ili jednostavno uslužni robot. I nije tu da bi zamijenio sve one nestručne prodavače koji se ne mogu pohvaliti najboljim poznavanjem predmeta prodaje, pa čak ni da bi vas nagovorili na to da kupite auto. Povod njegovog nastanka je naravno pandemija, a ovo je način na koji Hyundai želi ponuditi više sigurnosti u svojim salonima.

“S konstantnim napretkom i razvojem DAL-e pruža ugodno iskustvo za naše klijente u okolini bez kontakta”, poručuje Dong Jin Hyun, šef odjela robotike u Hyundaiju.

Robot je visok svega 1.160 mm i teži 80 kg, a na popisu njegovih mogućnosti su prepoznavanje lica, znanje nekoliko jezika, ali i mogućnosti potpune prezentacije Hyundaijevog asortimana. Cjenkanje i izvlačenje dodatnih popusta nisu u njegovom algoritmu djelovanja.

DAL-e je već dobio prvi angažman u Hyundaijevom salonu u Seulu, a daljnje širenje ideje ovisit će prvenstveno o reakcijama potencijalnih kupaca, odnosno o prodajnoj učinkovitosti robota.