Ovo je posljednji "standardni" Bugatti Chiron

Bugatti je proizveo posljednji primjerak standardnog modela Chiron, i mada nije najbolji koji su napravili, u decenijama koje dolaze mogao bi da bude jedan od najvrednijih Chirona na svijetu.

Ovaj primjerak je konfigurisan i prilagođen za kupca u Kanadi. Osnovna boja je nijansa crne pod nazivom "Nocturne" koja je u kontrastu sa bakarnim akcentima, a oni se nalaze na prednjoj maski i još ponekim dijelovima automobila.

Pored ovoga, Bugatti ima i komplet crnih točkova sa detaljima u istom tonu, i mada francuski proizvođač nije podijelio nijednu sliku unutrašnjosti, ali iz onoga što možemo da vidimo nastavlja se tema crne i bakra.

Bugati je predstavio Chiron još 2016. godine kao naslednika Veyrona, potvrđujući da će biti proizvedeno samo 500 primjeraka. Ta serija od 500 modela uključuje Chiron Sport, Pur Sport i Super Sport, tako da nije jasno koliko je tačno primjeraka "standardnog" Chiron modela napravljeno.

Automobil pokreće 8,0-litarski V16 sa četvorostrukim turbo punjačem koji isporučuje 1.479 KS i 1.600 Nm maksimalnog obrtnog momenta u ovom slučaju.

Ovaj motor je uparen sa sedmostepenim automatskim menjačem i pogonom na sva četiri točka. Do "stotke" stiže za 2,4 sekunde, do 200 km/h za 6,5 sekundi, a do brzine od 300 km/h za 13,6 sekundi.

(B92)

