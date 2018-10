Ovo su prednosti motora "na lanac"

S obzirom na finansijsku situaciju kod vozača nije ni čudo što svi gledaju kako će da uštede na ovaj ili onaj način.

Jedan od tih načina je i taj da ljudi uglavnom gledaju da kupe auto čije ih održavanje neće skupo koštati. Ako uzmemo u obzir da se u većini slučajeva kupuju polovni automobili onda je to sasvim razumljivo. U tom slučaju automobili sa lancem su vjerovatno najbolji izbor.

Prema riječima dugogodišnjih profesionalnih vozača automobili koji imaju ovaj sistem prenosa su bitno jeftiniji, jer se veliki servis radi ređe.

Tačnije, kola sa lancem mogu bez velikog servisa, zavisno od proizvođača, čak i poslije pređenih 150.000 kilometara. To sa autima koji imaju kaiševe nije slučaj. Ta vozila uglavnom idu na veliki servis poslije pređenih maksimum 80.000 kilometara. Naravno ovo važi u slučajevima kada su lanac i lančanici novi kao i kaiš.

Kada je riječ o ovim dijelovima koji se mogu naći kod nas situacija je malo problematična pogotovo zato što to nisu originalni dijelovi. U slučaju da se odlučite za originalni lanac isti će vam trajati toliko, tako barem kažu, da će nadživjeti sam auto. Razvojem novih tehnologija ovakva stvar uopšte ne čudi.

Kao i svuda jedna od najbitnijih stvari je zamor materijala. To znači da ako prelazite puno kilometara i forsirate svoj automobile sa lancem u jednom trenutku će se desiti da on popusti. Međutim ako prelazite prosječnu kilometražu, neki govore, možete da zaboravite na lanac.

Prilikom kupovine novog polovnog auta trebalo bi obratiti pažnju na ovaj dio i ako treba zamjeniti ga odmah. Tako ste odmah riješili taj potencijalni problem na duže staze.

Ono što je karakteristično za lanac koji počinje da propada je to što se on čuje, odnosno lupa. Čim primjetite ovu pojavo odmah idite u servis da vam pogledaju o čemu se radi. Ne želite da vam pukne negdje na uzbrdici to je sigurno.

Koji su automobili "na lanac"

Što se tiče toga u kakve se automobile stavlja ovaj sistem tu nema pravila. Konkretno VW Golf u TDI verzijama koristi zupčaste kaiševe iako je primjećeno da dizelaši uglavnom imaju lance. Isto tako i Toyota Yaris, koja je benzinac, ima umjesto kaiša lanac.

Bez obzira na sve to, kada govorimo o polovnim automobilima, dizel varijante uglavnom u većini slučajeva imaju lančani sistem dok su benzinci sa zupčastim kaišem.

Ono što je našim vozačima najbitnije jeste cijena. Kao što smo već rekli veliki servis, kada dođe trenutak za njega, ume da bude priličan izdatak. U tom slučaju automobili sa lncima su izuzetno bolje rješenje u odnosu na one sa kaiševima.

Međutim, najbolje rješenje je da vam auto bude ispravan. Često kontrolišite stanje lanca naročito ako osjetite da se ispod haube nešto dešava ili ako čujete. Sve dok pazite na svoj auto njegovo održavanje će vas najmanje koštati.

(auto-skaut.net)