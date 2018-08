Pala jača kiša, Tesli otpao branik

Kad ste lider u nečemu onda ste konstantno u centru pažnje medija, ali u današnje vrijeme mnogo češće i brže zbog loših nego zbog dobrih stvari.

U takvoj situaciji nalazi se američki proizvođač električnih automobila Tesla, koji konstantno "dominira" medijskim naslovima.

Posebno kada njegovi automobili "zakažu" i obrukaju se, a upravo je to slučaj sa posljednjom "internet senzacijom".

Naime, jedan vlasnik tek kupljenog i dugo čekanog Modela 3 požalio se da mu je otpao branik nakon što je prošao kroz malo dublju vodu na putu.

Ubrzo se ispostavilo da to nije izolovan slučaj jer je identičnu sliku – Tesla Model 3 bez zadnjeg branika, pet dan kasnije na Tviteru objavio i drugi vlasnik.

@Tesla this is a result of driving my model 3 through 12-15 inches of water on the street at <10mph. The bumper became a parachute for the water. The design is intended to deflect. Advise on warranty? The service center was not helpful this AM and told me to find a body shop. pic.twitter.com/wwUZCFfkRi