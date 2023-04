Passat, Tiguan i T-Roc su poslednji VW modeli sa SUS motorima

Direktor Volkswagena, Tomas Šafer je u razgovoru za njemački magazin "Automobilwoche" govorio o budućnosti brenda i poznatim modelima, te SUS motorima.

Razgovor se bazirao na električnim vozilima koja u istoriju šalju motore s unutrašnjim sagorijevanjem. Šafer je izjavio da je VW gotovo završio s lansiranjem novih modela sa SUS motorima.

Prošle godine Volkswagen je saopštio da planira da proizvodi sljedeću generaciju Passata (samo kao karavan) i Tiguana, dok 2024. godine stiže Tayron (kompaktni crossover za Kinu) te redizajnirani T-Roc 2025. godine. Šafer je najavio da će to biti posljednji automobili sljedeće generacije sa SUS motorima koji će biti dostupni 2030-tih.

"T-Roc je posljednji model s novim SUS motorom u Evropi koji vidimo na horizontu. Naravno, drugi modeli će dobiti čak i veća poboljšanja, ali potpuno nova vozila nisu u planu nakon toga, barem ne za sada", kaže direktor Volkswagena.

On je dao odgovor i na pitanje šta će biti s Golfom, a riječ je o "velikom poboljšanju" koje dolazi 2024. godine kako bi model ostao svjež i konkurentan do kraja decenije. Deveta generacija Golfa s benzinskim i dizelskim motorima nije planirana, ali Šafer to ne isključuje u potpunosti.

"Ako se svijet bude razvijao potpuno drugačije od očekivanog do 2026. ili 2027. godine, tada bi mogli da lansiramo potpuno novo vozilo. Međutim, ne vjerujem u to, za sada nije u planu", dodao je on.

Direktor je nagovijestio i kraj za model Polo jer će Euro 7 standard emisije gasova učiniti supermini preskupim nakon dodavanja hibridne tehnologije. Otkrio je da bi koštao kao i ID.2all.

Kompaktni električni crossover iz Wolfsburga stiže 2026. godine te bi mogao da nosi ime ID. Tiguan. Kompanija namjerava da zadrži legendarna imena živim i u električnoj eri, tako da imena Golf i Tiguan ne idu u prošlost nakon završetka ere SUS motora. Šafer je rekao da električni Golf na MEB/MEB+ platformi nije planiran te da će biti baziran na SSP platformi, tako da se očekuje nakon 2028. godine, prenosi "AutoBlog".