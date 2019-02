Passat donosi najnapredniju tehnologiju

Kao što se očekivalo, novi Passat uz blage estetske novine donosi najnapredniju tehnologiju danas dostupnu u automobilskom svijetu, uključujući sistem autonomne vožnje i hibridni pogon.

Nešto manje od mjesec dana dijeli nas od službene premijere novog Passata u Ženevi, međutim već sada možemo vidjeti što treba očekivati.

Ako je suditi po najavnim materijalima, vizualne promjene nisu bile na vrhu prioriteta. Svode se na promjene u detaljima poput odbojnika te ugradnju novih matrix LED svjetala ispred i 3D svjetlosnog potpisa nazad.

Tu je i nova paleta alu naplataka promjera do 19 cola. Sasvim dovoljno da se zadovolje apetiti postojećih poklonika marke, ali i da povoda za nastavak kritika iz tabora rivala.

Moderniji nastup i u kabini. Digitalni kokpit će prvi upasti u oči, a potom i središnji info zaslon dijagonale 6,5, 8, odnosno 9,2 inča, ovisno o odabranoj opremi. Tu je i novi infotainment pa Mercedes nije jedini s kojim se može razgovarati. Naravno, ovdje sve kreće od "Hello Volkswagen", a potom možete što vas je volja. Zanimljivo, uz automatizovanu navigaciju Passat dobiva i Travel Assist sistem poluautonomnog upravljanja s još nekoliko sustava okupljenih pod pojam IQ.Drive. Poslednji osigurava nivo 2 autonomnog upravljanja, i to u rasponu od 0 do 210 km/h.

U ponudi benzinaca priča starta 1.5 TSI motorom od 150 KS koji slijedi 2.0 jedinica sa 190 i 272 KS. Još uvijek zanimljiviju domenu dizelaša čini 1.6 TDI sa 120 i 2.0 TDI "Evo" sa 150 te snažnije jedinice sa 190 i 240 KS.

Konačno, u ponudi je i GTE plug-in hibrid koji čini kombinacija elektromotora i 1.4 TSI benzinca ukupne snage 218 KS, a koja sada nudi električni doseg od 55 km.

Recimo i kako će Volkswagen istovremeno predstaviti i Variant izvedbu koja će u isto vrijeme stići na tržište.