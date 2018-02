Peti nastavak legendarnog filma Taxi stiže ove godine

Sigurno se sjećate uzbudljive francuske akcijske komedije Taxi iz 1998. godine, koji je stvorio Luc Besson, a u glavnoj ulozi bio je nabrijani Peugeot 406 sedan.

Bilo je to daleko prije svemirskih filmova The Fast and The Furious, a osim zanimljivih detalja trkanja po Marseilleu scenario je bio prepun zabavnih skečeva.

Luc Besson potvrdio je kako će ove godine u kina stići peti nastavak filma Taxi. U glavnoj ulozi bit će tunirani Peugeot 407, kojeg će voziti policajac na tajnom zadatku u potjeri za italijanskim pljačkašima u Ferrarijima i Lamborginijima, navodi portal Autopress.